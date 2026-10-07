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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da iki araç çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

        Çorum'da iki araç çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

        Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişanlandıkları öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 04:44 Güncelleme:
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        Çorum'da can pazarı! 4 ölü, 1 ağır yaralı

        Çorum'da Zehra Betül Yılmaz idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkisinde Mert Üstünel'in kullandığı ciple çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        AA'nın haberine göre, kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Ağır yaralanan Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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        Kazada ağır yaralanan Münevver Lal'ın ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        BİR GÜN ÖNCE NİŞANLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

        Kazada hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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