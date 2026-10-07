Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada
İstanbul Üsküdar'da bir yolcu vapuru, iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda yalıda ve teknede hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 07 Ekim 2026 - 01:43 Güncelleme:
Olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar'da, bir yolcu vapuru iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı.
DHA'nın haberine göre, kazada yalıda ve teknede hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından yalıda yaşayanlar, panikle dışarı çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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