Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada

Olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar'da, bir yolcu vapuru iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazada yalıda ve teknede hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından yalıda yaşayanlar, panikle dışarı çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.