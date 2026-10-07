Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada

        Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada

        İstanbul Üsküdar'da bir yolcu vapuru, iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda yalıda ve teknede hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 01:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada

        Olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar'da, bir yolcu vapuru iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı.

        DHA'nın haberine göre, kazada yalıda ve teknede hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından yalıda yaşayanlar, panikle dışarı çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Üsküdar
        #istanbul
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gökçe Alkan cinayetinde bir tutuklama
        Gökçe Alkan cinayetinde bir tutuklama
        Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada
        Üsküdar'da vapur yalıya çarptı! O anlar kamerada
        Donald Trump: Milyonlarca varil petrol taşındı
        Donald Trump: Milyonlarca varil petrol taşındı
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı