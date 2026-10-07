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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit

        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit

        Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Olayın ardından aynı silahla kendi kafasına sıkan zanlı ağır yaralanırken kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 03:12 Güncelleme:
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        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit

        Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "şok" uygulama sırasında polis ekipleri bir aracı durdurdu. AA'nın haberine göre, araçtakilerin kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti.

        POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU ŞEHİT OLDU

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırılan Türkoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        ZANLI İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından aynı silahla kendi kafasına sıkan zanlı ağır yaralandı. Kaçan 2 şüpheli ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı

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        VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA

        Ankara Valisi Yakup Canbolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzüntülü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

        Saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki "şok" uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Canbolat, aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söyledi.

        Vali Canbolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, "Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor, araçtaki 2 kişi elde, onlar alındı. Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

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