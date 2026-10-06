Bakanlık yeni çalışma modelleri için mevzuat değişikliklerini değerlendiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatında yeni modeller ve olası mevzuat değişiklikleri için işçi ve işveren temsilcileriyle istişare sürecini başlattı. Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında “Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri” gündemiyle toplandı.

Toplantıda 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da yer alan yeni nesil çalışma modelleri ele alındı. Çalışanların haklarının korunması, işletmelerin değişen koşullara uyum sağlaması ve işgücüne katılımın artırılması başlıkları değerlendirildi.

MEVZUATTA YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Bakan Işıkhan, çalışma hayatındaki değişime paralel olarak bazı alanlarda mevzuatın yeniden ele alınacağını belirtti.

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“Çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.” diyen Işıkhan, hazırlanacak düzenlemelerde çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasının temel önceliklerden biri olacağını ifade etti.

Yeni düzenlemelerde uluslararası örneklerin de incelendiğini aktaran Işıkhan, özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerinin değerlendirildiğini ve Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir yapı kurulmaya çalışıldığını söyledi.

YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELLERİ MASADA

Işıkhan, amaçlarının tek tip bir çalışma modeli oluşturmak olmadığının altını çizerek, farklı çalışan grupları ile işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek daha kapsayıcı bir çalışma hayatı hedeflediklerini kaydetti.

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Orta Vadeli Program kapsamında yeni çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ile kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi planlanıyor.

Bakan Işıkhan, güçlü bir işgücü piyasasının istihdamı artıran, çalışan haklarını koruyan, üretkenliği ve rekabet gücünü destekleyen bir yapıyla mümkün olacağını belirtti.

Üçlü Danışma Kurulu toplantısına Bakanlık yetkililerinin yanı sıra işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen ise TİSK temsilcileri katıldı.