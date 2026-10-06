Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.374,26 %-0,56
        DOLAR 49,1768 %0,07
        EURO 55,3970 %0,37
        GRAM ALTIN 6.593,39 %0,79
        BITCOIN 85.576,00 %-0,24
        FAİZ 39,87 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 97,33 %0,82
        GBP/TRY 65,3238 %0,47
        EUR/USD 1,1257 %0,30
        BRENT PETROL 99,80 %0,32
        ÇEYREK ALTIN 10.779,24 %0,78
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlık yeni çalışma modelleri için mevzuat değişikliklerini değerlendiriyor

        Bakanlık yeni çalışma modelleri için mevzuat değişikliklerini değerlendiriyor

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelerek yeni nesil çalışma modellerini masaya yatırdı. Işıkhan, çalışma hayatının değişen ihtiyaçları doğrultusunda mevzuatın daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 20:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatında yeni modeller ve olası mevzuat değişiklikleri için işçi ve işveren temsilcileriyle istişare sürecini başlattı. Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında “Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri” gündemiyle toplandı.

        Toplantıda 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da yer alan yeni nesil çalışma modelleri ele alındı. Çalışanların haklarının korunması, işletmelerin değişen koşullara uyum sağlaması ve işgücüne katılımın artırılması başlıkları değerlendirildi.

        MEVZUATTA YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

        Bakan Işıkhan, çalışma hayatındaki değişime paralel olarak bazı alanlarda mevzuatın yeniden ele alınacağını belirtti.

        REKLAM

        “Çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.” diyen Işıkhan, hazırlanacak düzenlemelerde çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasının temel önceliklerden biri olacağını ifade etti.

        Yeni düzenlemelerde uluslararası örneklerin de incelendiğini aktaran Işıkhan, özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerinin değerlendirildiğini ve Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir yapı kurulmaya çalışıldığını söyledi.

        YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELLERİ MASADA

        Işıkhan, amaçlarının tek tip bir çalışma modeli oluşturmak olmadığının altını çizerek, farklı çalışan grupları ile işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek daha kapsayıcı bir çalışma hayatı hedeflediklerini kaydetti.

        REKLAM

        Orta Vadeli Program kapsamında yeni çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ile kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi planlanıyor.

        Bakan Işıkhan, güçlü bir işgücü piyasasının istihdamı artıran, çalışan haklarını koruyan, üretkenliği ve rekabet gücünü destekleyen bir yapıyla mümkün olacağını belirtti.

        Üçlü Danışma Kurulu toplantısına Bakanlık yetkililerinin yanı sıra işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen ise TİSK temsilcileri katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çalışma hayatı
        #Vedat Işıkhan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı