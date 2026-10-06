Donald Trump: Milyonlarca varil petrol taşındı

ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eski İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifasına ilişkin, "İran Petrol Bakanı istifa etti. "Ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok." dedi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore eyaletinde katılacağı bir etkinlik öncesinde Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarına konuştu.

Trump, İran ile devam eden siyasi ve askeri krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, çatışmalar nedeniyle uluslararası denizcilik trafiğinin olumsuz etkilendiği Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin, "Son birkaç günde çok büyük miktarda, milyonlarca varil petrol taşındı. Şu anda, savaş öncesindekiyle aynı, hatta bazen daha yüksek seviyelerde sevkiyat gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Trump Baltimore’daki programına ilişkin, "Çok özel bir yere gidiyoruz; bugün çok büyük bir tersane açıyoruz. Aslında önümüzdeki yıl çok sayıda tersane açacağız. Ordumuz daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde inşaat yapıyor." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, ülkede yaklaşan ara seçimlere de değinerek, "Bence çok iyi iş çıkaracağız. Mitingler işleri değiştirdi. İnsanlara Cumhuriyetçilerin neler yaptığını anlatıyoruz." dedi.

Paknejad'ın istifası

İran basınında yer alan haberlerde, Paknejad’ın istifasının nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmemişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Paknejad'ın istifasını kabul etmesinin ardından İran Petrol Bakanlığı görevine geçici olarak devlete ait İran Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Bovard getirildi.

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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Birimi Yardımcısı Mehdi Tabatabaei ise basına yaptığı açıklamada, Paknejad'ın kişisel nedenlerle "çok uzun zaman önce" istifa ettiğini söyledi. İranlı yetkili, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın söz konusu istifa talebini Paknejad'ın yoğun ısrarı üzerine kabul ettiğini söyledi.

*Fotoğraf: AA