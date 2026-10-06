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        Haberler Gündem 3. Sayfa “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı

        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı

        İzmir Ödemiş'te bıçakla boğazından yaralanarak hayatını kaybeden 63 yaşındaki Sadettin Özkan'ın eşi B.Ö., çelişkili ifadeleri sonrası tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        "Bıçak kaydı" iddiası: Eşi tutuklandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bilediği bıçağın kayarak boğazını kesmesi sonucu öldüğü öne sürülen Sadettin Özkan’ın (63) eşi B.Ö., tutuklandı.

        Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi B.Ö. ile birlikte evinde bulunan Sadettin Özkan, bilediği bıçağın kayarak boğazına gelmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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        Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ö.’nün verdiği ifadede çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ödemiş
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