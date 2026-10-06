Yargı paketi, SPK düzenlemesi ve komisyon gündemde olacak
AK Parti kaynakları, 13'üncü Yargı Paketi'nde infaza ilişkin bir hüküm bulunmadığını ancak koşullu salıverme şartlarında iyileştirme yapılabileceğini bildirdi. SPK Kanunu'na ilişkin düzenlemenin ekim ayında yasalaşmasının hedeflendiği, Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu için ise gelecek hafta parti gruplarıyla görüşüleceği belirtildi
AK Parti kaynakları, gündemdeki yargı, sermaye piyasaları ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin üç başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
SALIVERMEDE İYİLEŞTİRME
13’üncü Yargı Paketi’ne ilişkin bilgi veren kaynaklar, pakette infaz düzenlemesine yönelik bir hüküm bulunmadığını belirtti. Bununla birlikte koşullu salıverme şartlarında bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği ifade edildi.
SPK KANUN HAZIRLIĞI
SPK Kanunu’na ilişkin düzenlemenin de Meclis gündemine gelmesinin beklendiğini aktaran AK Parti kaynakları, düzenlemenin ekim ayı içinde kanunlaşmasının arzu edildiğini bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bazı kararlar aldığı ve bu doğrultuda kanun hazırlıklarının sürdüğü kaydedildi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu’na ilişkin süreçte ise önümüzdeki hafta parti gruplarıyla bir araya gelineceği belirtildi. Görüşmelerde komisyonun yapısı ve çalışma sürecine ilişkin değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.