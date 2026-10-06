Yargı paketi, SPK düzenlemesi ve komisyon gündemde olacak

AK Parti kaynakları, gündemdeki yargı, sermaye piyasaları ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin üç başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

SALIVERMEDE İYİLEŞTİRME

13’üncü Yargı Paketi’ne ilişkin bilgi veren kaynaklar, pakette infaz düzenlemesine yönelik bir hüküm bulunmadığını belirtti. Bununla birlikte koşullu salıverme şartlarında bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

SPK KANUN HAZIRLIĞI

SPK Kanunu’na ilişkin düzenlemenin de Meclis gündemine gelmesinin beklendiğini aktaran AK Parti kaynakları, düzenlemenin ekim ayı içinde kanunlaşmasının arzu edildiğini bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bazı kararlar aldığı ve bu doğrultuda kanun hazırlıklarının sürdüğü kaydedildi.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu’na ilişkin süreçte ise önümüzdeki hafta parti gruplarıyla bir araya gelineceği belirtildi. Görüşmelerde komisyonun yapısı ve çalışma sürecine ilişkin değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.