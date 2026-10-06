MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımız vesilesiyle bir kez daha sizlerle bu kutlu çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Başarılarla dolu bir yasama yılı geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni dönemin ülkemize, milletimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza, aynı zamanda siyasi parti grupları ile sayın milletvekillerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."