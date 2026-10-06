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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor

        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla YHT ağına doğrudan bağlı il sayısının 11'den 14'e çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle hızlı tren ağının Avrupa sınırına kadar ulaşacağını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi hakkında açıklamada bulundu.

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        Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını kaydetti.

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        Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, “Hızlı tren ağımızı Çerkezköy’den Kapıkule’ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya’yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayımızı 11’den 14’e çıkaracağız.” dedi.

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        Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, “Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık.” ifadelerini kullandı.

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        Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.” diye konuştu.

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        Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın diğer etaplarındaki çalışmaların da sürdüğünü belirten Uraloğlu, “Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi.

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        Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye’nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçleneceğini ifade etti.

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        #yht
        #hızlı tren
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