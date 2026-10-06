Adalet Bakanı Akın Gürlek, AA Editör Masası'nda kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç, faili meçhul dosyalar ve "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

(Fon soruşturması) Fon soruşturması için ağustos ayında müzekkere yazdık. Anormal kazanç dikkatimizi çekmişti. Haksız kazançlar inceleniyor. Biz başsavcılık olarak bütün önleyici tedbirleri aldık. Kâr çıkışı yapanları tespit ettik. Soruşturmadan 2 gün sonra kaçırma girişimi önlendi. Soruşturmada 85'i tutuklu 206 kişi hakkında işlem yapıldı.

Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Fonda inanılmaz fahiş kazançlar var. Manipülatif hareket yapanlara tedbir kararları konuldu. İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.

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17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık durumu. 5 kişi haksız kazançlarını iade etti. Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım."