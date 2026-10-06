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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa

        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa

        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet ve 4 yıl hapis cezası talep eden savcı, İzzet Yıldızhan için de beraat istedi. Savcı Aleyna Kalaycıoğlu için de 1 yıla kadar hapis istemi ve tahliye istedi

        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa

        Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

        Savcı; Alaattin Kadayıfçıoğlu'na "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 4 yıla kadar hapis talep ederken, Aleyna Kalaycıoğlu için suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis talep etti ve tahliyesi istedi.

        Anne Zuhal Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan için de beraat istedi.

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        OLAY

        Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

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