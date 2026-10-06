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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı

        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı

        Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi 81 milyar dolarlık bedelle satın alarak CNN, HBO Max ve Warner Bros. gibi markaları Paramount+, CBS ve Paramount'un dünyaca ünlü yapımlarıyla aynı çatı altında buluşturdu. Satın alma bedeli 81 milyar dolarak açıklanırken borçlar dahil toplam işlem değeri yaklaşık 110-111 milyar dolara ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 16:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı

        Hollywood tarihinin en büyük birleşmelerinden biri tamamlandı. Skydance'in sahibi olduğu Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'nin satın alınmasını bugün tamamlayarak iki köklü Hollywood stüdyosunu aynı çatı altında birleştirdi.

        Birleşmeyle oluşan yeni şirketin adı "Skydance" olacak. Şirketin yönetiminde milyarder David Ellison ile eski Mattel CEO'su Ynon Kreiz yer alacak. Ellison uzun vadeli strateji, yaratıcı vizyon ve ortaklıklara odaklanırken, Kreiz günlük operasyonlar ve birleşme sürecinin entegrasyonunu yönetecek.

        İşlemin açıklanan satın alma bedeli 81 milyar dolar seviyesinde bulunurken, Warner Bros. Discovery'nin borçlarının da dahil edilmesiyle toplam işlem büyüklüğü yaklaşık 110-111 milyar dolara çıkıyor. Yeni şirketin hisseleri New York Borsası'nda "SKYD" koduyla işlem görecek.

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        PARAMOUNT VE WARNER MARKALARI AYNI ÇATIDA

        Birleşme, ABD'nin en eski iki film stüdyosunu aynı şirket altında buluşturmanın yanı sıra Hollywood'un en güçlü içerik portföylerinden birini oluşturuyor.

        HBO Max, "Harry Potter", "Sinners" ve DC Studios gibi Warner Bros. markalarının yanı sıra CNN ve Discovery'nin televizyon ağları; Paramount tarafındaki Paramount+, CBS, "Top Gun" ve "The Godfather" gibi markalarla aynı çatı altında faaliyet gösterecek.

        Böylece sinema, televizyon, haber ve dijital yayıncılık alanlarında geniş bir içerik portföyüne sahip yeni bir medya grubu ortaya çıkacak.

        NETFLIX İLE BAŞLAYAN YARIŞ

        Warner Bros. Discovery'nin geleceği için mücadele yaklaşık bir yıl önce başladı.

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        Warner Bros. Discovery, şirketin bazı bölümlerini veya tamamını satmaya açık olduğunu açıklamasının ardından Netflix ile stüdyo ve yayıncılık alanında bir anlaşmaya yöneldi. Ancak Skydance'in sahibi olduğu Paramount kısa süre sonra Warner Bros. Discovery'nin tamamını satın almak için karşı teklif verdi.

        Paramount, Warner yönetiminin önceki teklifleriyle anlamlı biçimde ilgilenmediğini savunarak şirketin tamamını kapsayan bir teklif sundu. Netflix ile Paramount arasında başlayan yarış, 2026'nın ilk aylarında yoğunlaştı.

        Paramount daha sonra Warner Bros. Discovery için hisse başına 31 dolarlık teklif sundu. Netflix yarıştan çekilirken Warner Bros. Discovery ile Paramount arasında şubat sonunda birleşme anlaşması imzalandı.

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        HOLLYWOOD'DAN İTİRAZ

        Anlaşma Hollywood'da da ciddi tartışmalara yol açtı.

        Oyuncular, senaristler, yönetmenler ve diğer sektör çalışanlarından oluşan binlerce kişi nisan ayında Paramount-Warner birleşmesine karşı olduklarını açıkladı. Jane Fonda ve Mark Ruffalo'nun yanı sıra Denis Villeneuve ve J.J. Abrams gibi sektörün önde gelen isimleri de birleşmeye karşı yayımlanan açık mektuba imza attı.

        Birleşmeye karşı çıkanlar, anlaşmanın istihdamı azaltabileceği ve izleyicilerin seçeneklerini sınırlayabileceği görüşünü savundu.

        Paramount tarafında ise David Ellison, sinemaya bağlılığını vurguladı. Tom Cruise ve yönetmen James Cameron gibi isimler de Ellison'ın Paramount vizyonuna destek verdi.

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        CNN VE TRUMP TARTIŞMASI

        Birleşmenin en fazla tartışılan başlıklarından biri CNN'in geleceği oldu.

        ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte CNN'in yayınlarını sert biçimde eleştirmiş ve kanalın satılması gerektiğini savunmuştu. Trump yönetiminden bazı isimler de Warner Bros. Discovery'nin yeni sahibinin CNN üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        David Ellison ise CNN'de editoryal bağımsızlığın korunacağını açıkladı.

        Birleşme kapsamında oluşturulan anlaşmalar doğrultusunda CNN ve CBS News için bir "News Editorial Independence Board" kurulması da kararlaştırıldı. CNN'in mevcut genel yayın yönetmeni Mark Thompson görevini sürdürecek. CBS News'in başındaki Bari Weiss de görevinde kalacak.

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        KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN MİLYARLARCA DOLARLIK DESTEK

        Paramount'un Warner Bros. Discovery satın alımının finansmanında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımlar da önemli rol oynadı.

        Üç Körfez ülkesindeki varlık fonlarının yeni şirketin sermayesinde önemli bir paya sahip olması beklenirken, bu yatırımcılara oy hakkı verilmeyeceği açıklandı.

        ABD Federal İletişim Komisyonu, söz konusu yabancı yatırımlar için gerekli izinleri verdi. Ancak düzenleyici kurumun Demokrat üyesi Anna Gomez dahil bazı isimler, yabancı sermayenin büyüklüğünün şirket üzerindeki olası etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.

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        ANTİTRÖST DAVASI SON ENGEL OLDU

        Birleşmenin önündeki en önemli son engel ise ABD'deki antitröst süreciydi.

        ABD Adalet Bakanlığı haziranda yaptığı incelemede birleşmenin yayıncılık, doğrusal televizyon ve sinema alanlarında rekabete zarar vermesinin beklenmediği sonucuna vararak soruşturmasını kapattı.

        Ancak California öncülüğündeki 12 eyaletin başsavcıları temmuz ayında birleşmeyi engellemek için dava açtı. Eyaletler, birleşmenin rekabeti azaltacağını ve özellikle sinema izleyicileri ile kablolu televizyon müşterileri açısından seçenekleri daraltacağını savundu.

        Taraflar eylülde uzlaşmaya vardı. Federal mahkeme de anlaşmayı onaylayarak birleşmenin tamamlanmasının önünü açtı. Uzlaşma kapsamında şirketin ABD'deki film üretimini artırması, beş yıl boyunca yıllık en az 30 film gösterime sokması, birleşme nedeniyle işini kaybeden çalışanları desteklemek üzere 47,5 milyon dolarlık fon oluşturması ve CNN ile CBS için editoryal bağımsızlık kurulunun oluşturulması gibi taahhütler yer aldı.

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        HOLLYWOOD'DA GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ

        Paramount-Warner birleşmesiyle Hollywood'daki medya ve eğlence sektörünün önemli bir bölümü tek bir şirket çatısı altında toplandı.

        David Ellison'ın yöneteceği Skydance; Paramount ve Warner Bros. gibi köklü stüdyoların yanı sıra HBO Max, Paramount+, CNN ve CBS gibi dev platform ve yayın kuruluşlarını aynı yapıda bulunduracak.

        Yaklaşık bir yıl süren teklif savaşları, düzenleyici incelemeler, Hollywood'daki itirazlar ve antitröst davasının ardından tamamlanan işlem, eğlence sektöründeki en büyük şirket birleşmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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        #HBO
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