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        Haberler Dünyadan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evlilik sözleşmesi: Ömür boyu nafaka ödeyecek

        Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evlilik sözleşmesi: Ömür boyu nafaka ödeyecek

        Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzaladıkları öğrenildi. Çiftin anlaşmada, nafaka miktarını da belirlediği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez, evlendiklerini, dodyal medyada alyanslı fotoğraf paylaşarak duyurmuştu. Çiftin, 11 Ağustos'taki düğünlerinden bir gün önce, 10 Ağustos'ta evlilik öncesi bir sözleşme imzaladığı öğrenildi.

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        Evlilik sözleşmesindeki detaylar, ikilinin mallarını ayrı tutacak bir anlaşma yaptığını ortaya koydu. Anlaşma, Lizbon'daki bir noter ofisinde imzalandı.

        Anlaşmada, Ronaldo ve Rodriguez'in evlilik öncesi mal varlıklarını ayrı tutacakları belirtildi. Bu düzenleme, çiftin evlilik hayatına başlarken mali durumları için net bir yasal çerçeve sağlamış oldu.

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        100 BİN EURO NAFAKA

        Anlaşmaya göre, ilişkinin sona ermesi durumunda, Ronaldo, Georgina Rodriguez'e aylık 100 bin euro tutarında ömür boyu nafaka ödeyecek. Bu finansal düzenleme, Arjantinli içerik üreticisi Rodriguez'in statüsünü ve güvenliğini korumayı amaçlayarak, Portekizli forvetle geçirdiği yıllar boyunca inşa ettiği yaşam tarzını bağımsız olarak sürdürmesine olanak tanıyor.

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        Evlilik sözleşmesi, çiftin gayrimenkul varlıklarının dağıtımını da ele aldı. Bu bölümdeki en dikkat çekici nokta, Madrid'deki seçkin La Finca sitesinde bulunan aile malikanesinin mülkiyetinin otomatik olarak Rodriguez'e devredilmesi oldu.

        Ailenin önemli anlarına ev sahipliği yapmış ve milyonlarca dolarlık piyasa değerine sahip olan bu konut, ilişkinin sona ermesi durumunda Georgina'nın mülkiyetine girecek.

        Ronaldo'nun 1,2 milyar dolardan fazla bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

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        Çiftin evlilikten sonra da kendi soyadlarını korumaları bekleniyor. Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun soyadını almak yerine Rodriguez soyadını kullanmaya devam edecek.

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        Öte yandan çiftin geçen hafta yapılan düğünü, büyük bir ünlüler etkinliğinden çok uzaktı. Ronaldo ve Rodriguez'in, futbol yıldızının Lizbon yakınlarındaki 40,6 milyon dolarlık malikanesinde samimi bir törenle evlendikleri bildirildi. Törende sadece dört şahit ve çocukları hazır bulundu. Şahitler Rodriguez'in kız kardeşi Ivana, Ronaldo'nun yakın arkadaşı Miguel Paixao ve İspanyol çift Jose Rodriguez Sangil ve Monica Goncalez Martinez'di.

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        41 yaşındaki Portekizli futbolcu ve 32 yaşındaki Arjantinli Rodriguez, sekiz yıllık birlikteliğin ardından geçen ağustos ayında nişanlanmıştı.

        Çiftin Alana ve Bella adında iki kızı var. Ronaldo'nun ayrıca Rodriguez'den önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen Cristiano Jr. adında bir oğlu, Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocukları var.

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        Rodriguez, 2016 yılında Madrid'deki bir lüks giyim mağazasında satış asistanı olarak çalışırken Ronaldo'nun dikkatini çekmiş ve ikili tanışmıştı.

        Çift, Ronaldo'nun sözleşme imzalamasının ardından Suudi Arabistan'a taşındı. Futbolcu, 2022'de yıllık 175 milyon sterlinlik bir sözleşmeyle Al-Nassr takımına katıldı.

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        #Cristiano Ronaldo
        #Georgina Rodriguez
        #evlilik
        #evlilik sözleşmesi
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