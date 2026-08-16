Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evlilik sözleşmesi: Ömür boyu nafaka ödeyecek

Evlilik sözleşmesi, çiftin gayrimenkul varlıklarının dağıtımını da ele aldı. Bu bölümdeki en dikkat çekici nokta, Madrid'deki seçkin La Finca sitesinde bulunan aile malikanesinin mülkiyetinin otomatik olarak Rodriguez'e devredilmesi oldu.

Ailenin önemli anlarına ev sahipliği yapmış ve milyonlarca dolarlık piyasa değerine sahip olan bu konut, ilişkinin sona ermesi durumunda Georgina'nın mülkiyetine girecek.

Ronaldo'nun 1,2 milyar dolardan fazla bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.