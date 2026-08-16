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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Kim Jong Un paylaşımı: Harika anlaşıyoruz

        ABD Başkanı Trump'tan Kim Jong Un paylaşımı: Harika anlaşıyoruz

        ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve harika anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve harika anlaşıyoruz" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Trump, Kim Jong Un ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben harika anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Trump, Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu

        Trump, Haziran 2019’da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirerek, Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD lideri olmuştu.

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