4 ili sağanak vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren sağanağın ardından Kurşunlu, Kocaözü ve Söğüt mahallelerinden geçen Uma Deresi, Sarıl Deresi ve Kızıldere’nin su seviyesi hızla yükseldi.

Derelerin taşması sonucu sel suları yerleşim alanlarına ulaştı. Bazı ev, depo ve ahırları su basarken yollar, selin taşıdığı çamur ve molozlarla kaplandı. Mahallenin bazı noktalarında araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi, bazı araçlar ise çamur içerisinde kaldı. Su basan ahırlardaki hayvanlar da taşkından etkilendi.

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ERZİNCAN

Erzincan’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Atatürk Mahallesi 377. Sokak’ta yağışın ardından biriken sular nedeniyle yol adeta göle döndü. Kısa sürede yoğun şekilde biriken yağmur suları, bazı evlerin kapılarına kadar ulaştı.

Su baskını endişesi yaşayan mahalle sakinleri, evlerine su girmesini önlemek amacıyla kapı önlerinde kendi imkanlarıyla tedbir aldı.

ERZURUM

Erzurum'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle kara yolunda oluşan birikintiler ekiplerce temizlenmeye başlandı. Kentte etkili olan sağanak sonrası Erzurum-Bingöl kara yolunun Çat ilçesine bağlı Çirişli Geçidi mevkisinde, küçük çaplı heyelan meydana geldi.

Yağışın etkisiyle tepelik alanlardan kayan taş ve toprak parçaları kara yolunda birikinti oluşturdu. Bir süre sürücülerin geçmekte zorlandığı yolda, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.

AYDIN

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde önlemlerini arttırıp, yağmur suyu mazgallarını temizledi.