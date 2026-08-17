BOĞAZ'IN EN GÖRKEMLİ KÖŞKLERİNDEN BİRİ OLARAK TASARLANDI

Yusuf Ziya Paşa, Boğaz'a hakim bir noktada dönemin en görkemli konutlarından birini yükseltmeyi hedefliyordu. Mısır Hidivi II. Abbas Hilmi Paşa'nın başyaveri ve dönemin önde gelen tüccarlarından olan Paşa, bu hayalini gerçekleştirmek için 1910'lu yılların başında harekete geçti. Mimaride sıradanlığa yer yoktu. Öyle ki yapının ikonik kızıl tuğlaları bile özel olarak İngiltere'den getirtildi.

Ancak köşkün görkemli planı, daha inşaatın ilk döneminde beklenmedik bir engelle karşılaştı. Anlatılara göre Padişah II. Abdülhamit'in Boğaz'da cami minarelerinden daha yüksek yapı yapılmamasına ilişkin fermanı nedeniyle projede zorunlu bir revizyona gidildi. Böylece İstanbul’un en iddialı konutlarından biri olarak tasarlanan köşk, hayal edilen yüksekliğine ulaşamadı.