Spor yazarları Beşiktaş-Eyüpspor maçını değerlendirdi

"GOLSÜZLÜĞÜN DOKTORU VLAHOVIC"

Bilal Meşe (Milliyet): Kartal'ın yeni yıldızı Trossard ise müthiş çabuk, tam bir savaşçı. Ancak henüz tam hazır olduğunu söylemek zor. Bence kapasitesinin yarısını sahaya yansıtıyor. Her şey var, sadece bir gol fileye gitti, patenti yine Cerny'ye ait... Demem o ki, Beşiktaş kazandı, kazanmasına ama, 27 dakika 10 kişi oynayan rakibini tek golle geçmesi irdelenmesi gerekir. Golsüzlüğün doktoru Vlahovic... Reçeteyi artık o yazar, yetiş! Evet, Beşiktaş Eyüpspor'u tek golle geçerken, hem haftanın kazananı oldu, hem de rakiplerine gözdağı verdi.