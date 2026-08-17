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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş-Eyüpspor maçını değerlendirdi

        Spor yazarları Beşiktaş-Eyüpspor maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş-Eyüpspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 09:28 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Spor yazarları, bu mücedeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

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        "İLK HAFTANIN EN AVANTAJLI TAKIMI"

        İbrahim Yıldız (Habertürk): Eyüpspor’u Cerny’in attığı golle 1-0 yenen Siyah-Beyazlılar sezona galibiyetle başladı. Rakiplerinin puan kaybettiği ilk haftanın en avantajlı takımı oldu. Şampiyonluk iddiası olan takımların puan kaybetmesi Beşiktaş adına şanstı. Yeni transfer Trossard fizik olarak tam hazır değildi. Oyundan çıkana dek çok çalıştı. Beşiktaş kalecisi Nübel’e hiç iş düşmedi diyebiliriz. Siyah-Beyazlıların etkili ve enerjik oyunu taraftarın beğenisini kazandı.

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        "GÜVEN VEREN BİR TAKIM PROFİLİ"

        Turgay Demir (Sabah): Eyüpspor'un deplasmanda tamamen kendi ceza sahasına kapanmaya dayalı katı savunma anlayışı, futbol seyir zevki açısından ciddi şekilde eleştirildi. Italiano'nun taktiksel dokunuşuyla Beşiktaş, topu kaybettiği anda sergilediği agresif reaksiyon sayesinde kalesinde kolay gol görmeyecek, güven veren bir takım profili oluşturdu. Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi ve mücadele gücüyle yeni dönemin Pascal Nouma'sı olmaya aday gösterilen Olaitan'ın, Cerny'e yaptığı akıl dolu ve estetik asist maçın kırılma anlarından biriydi.

        4

        "GOLSÜZLÜĞÜN DOKTORU VLAHOVIC"

        Bilal Meşe (Milliyet): Kartal'ın yeni yıldızı Trossard ise müthiş çabuk, tam bir savaşçı. Ancak henüz tam hazır olduğunu söylemek zor. Bence kapasitesinin yarısını sahaya yansıtıyor. Her şey var, sadece bir gol fileye gitti, patenti yine Cerny'ye ait... Demem o ki, Beşiktaş kazandı, kazanmasına ama, 27 dakika 10 kişi oynayan rakibini tek golle geçmesi irdelenmesi gerekir. Golsüzlüğün doktoru Vlahovic... Reçeteyi artık o yazar, yetiş! Evet, Beşiktaş Eyüpspor'u tek golle geçerken, hem haftanın kazananı oldu, hem de rakiplerine gözdağı verdi.

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        "BEŞİKTAŞ OYUNU DOMİNE ETTİ"

        Sinan Vardar (Sabah): Karşılaşma öncesinde, kulübe yıllarca hizmet eden efsanevi kaptan Necip Uysal'a duygusal ve camiaya yakışır bir veda töreni düzenlendi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yoğun maç fikstürü sebebiyle uyguladığı rotasyona rağmen Beşiktaş; topa sahip olma oranındaki üstünlüğü, fiziksel hazırlık seviyesi ve topsuz oyundaki dinamizmiyle 14 milyon Euro bütçeli rakibi karşısında oyunu domine etti. Siyah-beyazlı ekipte oyunun genel itibarıyla kötü performans sergileyen bir oyuncusu bulunmazken, sahanın en etkili isimleri olarak Olaitan ve Rıdvan ön plana çıktı.

        6

        "SAHA İÇİNDA TAKIM OYUNU VAR"

        Güntekin Onay (Hürriyet): Beşiktaş, Italiano yönetiminde yüksek oyun disiplini ile oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre en büyük fark bu. Bir teknik direktör takımı olma yolunda hızla ilerliyor Beşiktaş. Saha içinde bireysellik değil takım oyunu var, yardımlaşma var ancak tek eksik gol ve pozisyon sayısı artmalı.

        7

        "KRİTERLERİNİN UZAĞINDA MAÇ YÖNETTİ"

        Mustafa Çulcu (Sabah): Beşiktaş, ilk 20 dakikada Eyüpspor'un kalabalık ve sert savunmasını aşmakta zorlansa da, rakibe önde kurulan yoğun baskı ve topu kısa sürede geri kazanma stratejisiyle oyunun kontrolünü elinde tuttu. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun hem ideal hem de rotasyonlu kadroyu aynı oyun disiplini ve coşkusuyla sahaya yansıtması, takımdaki uyumun en net göstergesi olarak öne çıktı. Hakem Oğuzhan Çakır; verdiği tutarsız kararlar, standart dışı kart uygulamaları ve futbolcularla iletişimindeki zayıf beden diliyle modern futbol hakemliği kriterlerinin uzağında bir yönetim sergiledi.

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