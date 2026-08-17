Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.