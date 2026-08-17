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        Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Yağmurlu 27°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Yağmurlu 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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