17 - 23 Ağustos haftalık burç yorumları

12 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın etkileri önümüzdeki aylarda da güçlü şekilde devam ediyor.

Bu tutulmadan en çok etkilenecek burçlar Aslan, Kova, Boğa ve Akrep. Tutulma, başta bu dört burç olmak üzere 12 burçta; özgüven, aşk, yaratıcılık ve yeni bir sayfa açma isteğini artırıyor.

Özellikle uzun zamandır cesaret edemediğiniz konularda adım atmak, daha görünür olmak ve “Ben ne istiyorum?” sorusuna cevap vermek isteyebilirsiniz.

23 Ağustos'ta Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle birlikte ise enerjinizi daha somut hedeflere yöneltmeye, düzen kurmaya ve hayatınızdaki detayları toparlamaya başlayacaksınız.

Peki 17-23 Ağustos haftasında 12 burcu neler bekliyor?

Sevgili Koçlar, aşk, çocuk ve yaratıcılık alanınız hareketleniyor. Cesaretinizi toplayıp sizi heyecanlandıran bir konuda yeni bir adım atabilirsiniz.

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Sevgili Boğalar, ev ve aile hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Evle ilgili değişiklikler gündeme gelebilir.

Sevgili İkizler burçları, iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Yeni bir proje veya önemli bir görüşme gündeme gelebilir.

Sevgili Yengeçler, maddi konularda yeni fırsatlar doğabilir. Gelirlerinizi artıracak seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Sevgili Aslanlar, kendinizle ilgili önemli bir karar alarak yeni bir döneme başlayabilirsiniz.

Sevgili Başaklar, hafta sonunda Güneş burcunuza geçiyor. Kendinizi ve hayatınızı yeniden düzenlemek için güçlü bir dönem başlıyor.

Sevgili Teraziler, sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni insanlarla tanışabilir, önemli bağlantılar kurabilirsiniz.

Sevgili Akrepler, kariyerinizde görünür oluyorsunuz. Beklediğiniz bir fırsat veya önemli bir gelişme kapınızı çalabilir.

Sevgili Yaylar, eğitim ve seyahat konularında yeni kapılar açılıyor. Ufkunuzu genişletecek bir fırsat yakalayabilirsiniz.

Sevgili Oğlaklar, ortak para ve finansal konular gündemde. Maddi kararlarınızı dikkatle değerlendirmeniz gerekiyor.

Sevgili Kovalar, ikili ilişkilerinizde önemli gelişmeler yaşanabilir. Bir ilişkiniz yeni bir boyut kazanabilir.

Sevgili Balıklar, iş ve günlük düzeninizde değişiklik yapabilirsiniz. Daha sağlıklı ve düzenli bir yaşam kurmaya odaklanacaksınız.