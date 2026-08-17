Maaş zammında hesaplar değişti

Merkez Bankası, yıla başlarken enflasyonda 2026 yılı hedefini yüzde 16 olarak ilan etti. Şubat ayında açıklanan ikinci enflasyon raporunda yüzde 16 ara hedefi korunurken, İran savaşının ardından mayıs ayında açıklanan ikinci enflasyon raporunda 2026 yılı ara hedefi yüzde 24’e çıkartıldı. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 26 olarak açıklandı.

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Merkez Bankasının geçen hafta açıklanan üçüncü enflasyon raporunda ise 2026 yılı ara hedefi ve tahmini yüzde 28 olarak belirlendi. Böylece, Merkez Bankasının enflasyon tahmini yıl başına göre 12 puan arttı.

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Enflasyon hedeflerinin sürekli beklenenden daha fazla artması, hedeflerin yukarı revize edilmesi işçi, memur ve emekliyi mağdur ediyor. 2026 yılında uygulanan asgari ücret belirlenirken 2025 yılı enflasyonu ile 2026 yılı enflasyon tahmini arasında kalması sağlandı. 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olurken 2026 yılı enflasyonunun yüzde 16 düzeyinde olacağı dikkate alınarak asgari ücret yüzde 27 oranında artırılarak 26.005,50 TL’den 33.030 TL’ye yükseltildi. Asgari ücrette bir önceki yıl da aynı yöntem izlendi. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38, o zaman için 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 21 iken asgari ücret yüzde 30 oranında artırılarak 20.002,50 TL’den 26.005,50 TL’ye çıkartıldı. Özel sektörde, toplu iş sözleşmesi olmayan iş yerlerinde ücretler genel olarak asgari ücrete yapılan zam oranına göre belirleniyor.

OCAK AYINDA MAAŞ ZAMLARI NE OLUR?

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Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 28’e çıkarırken, Merkez Bankasının en son Piyasa Katılımcıları Anketinde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 oldu. Anadolu Ajansının ekonomistlerle yaptığı son ankette ise 2026 yılı enflasyonu yüzde 29,55 olarak tahmin edildi.

Özellikle Merkez Bankasının enflasyon tahmininin açıklanmasının ardından ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacağı merak edilmeye başlandı. Biz de her üç enflasyon tahminine göre olası zam oranlarını hesapladık.

Merkez Bankasının yüzde 28 enflasyon tahminine göre: SSK ve BAĞ-Kur emekli aylıkları yüzde 8,70, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 6,66, kamu işçilerinin ücreti yüzde 2,70.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre: SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 9,91, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 7,86, kamu işçilerinin ücreti yüzde 3,91.

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Anadolu Ajansı Ekonomistler Anketi: SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 10,01, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 7,95, kamu işçilerinin ücreti yüzde 4,01.

Kamu işçilerinin 2027 – 2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri gelecek yıl imzalanacak. Kamu işçileri, toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar ocak ayında sadece bu yıl temmuz – aralık döneminde gerçekleşen enflasyon farkını alacaklar. Enflasyon farkı ise temmuz ayında yüzde 6 olan toplu iş sözleşmesi zammına göre hesaplanacak. Kamu işçilerinin esas ocak ayı zamları sözleşme ile belirlenecek.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ NE ZAMAN VERMEK AVANTAJLI?

SSK, BAĞ-KUR ve 5510’a tabi kamu görevlilerinin emekli aylıkları tutarı, dilekçe verdikleri tarihe göre belirleniyor. 2024 yılından 2025 yılına geçerken olduğu gibi bazı yıllarda dilekçeyi aralık ayında verenler ile ocak ayında verenler arasında büyük fark ortaya çıkıyor. Merkez Bankasının enflasyon tahminini yukarı revize etmesinin ardından, mevcut verilere dayanarak emeklilik dilekçesini aralık ayında verenler ile ocak ayında verenler arasındaki farkı da hesapladık.

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2026 tarihine kadar verenler, bu yılın ocak ve temmuz ayında SSK, BAĞ-KUR’luların emekli aylığına yapılan yüzde 12,19 ve yüzde 17,76 oranındaki zamlardan yararlanacaklar. Ocak ve temmuz ayındaki bu zamların toplamı yüzde 32,1’e ulaşıyor.

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Dilekçeyi 1 Ocak 2027 tarihi ve sonrasında verenler 2026 yılında emekli aylıklarına yapılan toplam yüzde 32,1 oranındaki zamdan yararlanamayacaklar.

Onların emekli aylığı hesaplanırken tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2026 yılındaki artışın tamamı ile gayri safi yurtiçi hasıla artışının yüzde 30’undan oluşan güncelleme katsayısı kullanılacak.

Güncelleme katsayısı 1,32 çıkarsa dilekçeyi 2026 yılında verenlerle 2027 yılında verenlerin aylıkları arasında fark olmayacak. Bunun için yıllık enflasyonun tamamı ile 2026 yılı GSYH artışının yüzde 30’unun toplamının yüzde 32 olması gerekiyor. Bu ikisinin toplamı yüzde 32’den ne kadar düşük çıkarsa dilekçeyi 2026 yılında verenler daha avantalı olacak.

Orta Vadeli Program’daki yüzde 3,8 GSYH hedefi de dikkate alınarak hesaplama yaptığımızda, 2026 yılı güncelleme katsayısı şöyle çıkıyor:

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Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre yüzde 1,29

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre yüzde 30,57

Anadolu Ajansı Ekonomistler Anketine göre yüzde 30,69.

Bazı ekonomistler enflasyonun yüzde 30 ve hatta biraz üzerinde çıkacağı tahminlerinde de bulunuyorlar. Enflasyon yüzde 30 olursa güncelleme katsayısı 1, 31, enflasyon yüzde 31 olursa güncelleme katsayısı da 1,32 olacak.

KARAR VERMEK İÇİN ACELE ETMEYİN

Emeklilik dilekçesini 2026 yılında verenler ile 2027 yılında verenler arasındaki fark giderek kapanıyor. Karar vermek için kasım ayı enflasyon verilerini beklemekte fayda bulunuyor.

Kamu işçilerinin 2026 yılı emeklisi sayılabilmesi için 14 Ocak 2027 tarihine kadar süresi bulunduğundan, karar vermek için aralık ayı enflasyonunu beklemeleri daha güvenli olur.