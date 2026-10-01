Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Resepsiyonu’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yılmaz’ın açıklamalarında, fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu’nun yarın gerçekleştireceğini söyledi.

FON KOORDİNASYON KURULU YARIN TOPLANACAK

Yılmaz, başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının yarın sabah gerçekleştirileceğini belirtti. Yılmaz, toplantıda mevcut sürecin değerlendirileceğini ve ihtiyaç görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınabileceğini ifade etti.

Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada da kurul için yol haritasının belirlendiğini, ilgili kurumların kendi görev alanlarında eş güdüm içinde somut adımlar attığını bildirmişti. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alındığını belirten Yılmaz, TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi amacıyla sorunlu her fon için özel hesaplar açıldığını açıklamıştı.

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Yılmaz, adli süreçlerin etkin şekilde sürdüğünü ve Devlet Denetleme Kurulu’nun da çalışmalarına başladığını belirtmişti. Ayrıca ekonominin temelleri ile sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunların sistemik risk oluşturmadığını ifade etmişti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİ MECLİS’TEN YÜRÜTÜLÜYOR

Yılmaz, gazetecilerin “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin sorularını da yanıtladı.

“Terörsüz Türkiye sürecimizde Türkiye modelimiz var ve Meclis aracılığıyla yürütülüyor” diyen Yılmaz, sürecin Meclis üzerinden ilerlediğine işaret etti.

Yılmaz’ın açıklaması, MGK’nın 30 Eylül’deki toplantısında “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedefleri doğrultusunda atılan adımların ve gelinen aşamanın değerlendirildiği dönemde geldi.