Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP Lideri Bahçeli, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan salondayken ayrılmasını doğru bulmadı

        MHP Lideri Bahçeli, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan salondayken ayrılmasını doğru bulmadı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Resepsiyonu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Yeni Parti grubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'dayken salondan ayrılmasını "çok doğru" bulmadığını belirtirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşmasına ilişkin soruya da yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 19:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçeli'den Yeni Parti'ye dikkat çeken mesaj

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Resepsiyonu’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yasama yılının açılışı kapsamında TBMM Genel Kurulu’na hitap ettiği sırada Yeni Parti grubunun salondan ayrılmasını değerlendirdi.

        BAHÇELİ’DEN YENİ PARTİ’YE “DOĞRU OLMADI” MESAJI

        Bahçeli, Yeni Parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan salondayken Genel Kurul’dan ayrılmasına ilişkin, “Yeni Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı” dedi.

        MHP lideri, açıklamasının devamında Yeni Parti’den yeni dönemde farklı adımlar beklediklerini belirterek, “Yeni Parti’den yenilikler bekleriz” ifadesini kullandı.

        Bahçeli’nin sözleri, TBMM’nin yeni yasama yılının açılışında yaşanan salonu terk etme kararına ilişkin değerlendirmesi olarak öne çıktı. Yeni Parti grubunun Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitabı sırasında salondan ayrıldığı daha önce kamuoyuna yansımıştı.

        REKLAM

        BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN TOKALAŞMA

        Bahçeli’ye ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile TBMM’deki selamlaşması soruldu.

        Bir gazetecinin, “Öncesinde bir selamlaşma olmamıştı, sonrasında siz el uzattınız” sözleri üzerine Bahçeli, “Her ekim ayında birileriyle selamlaşıyoruz efendim” karşılığını verdi.

        Gazetecinin bunun “Yeni bir başlangıç mı?” olduğu yönündeki sorusuna ise Bahçeli, “Öyle düşünelim” yanıtını verdi. Bahçeli ayrıca 'Terörsüz Türkiye' üzerine bir soruya karşılık olarak 'Gelecekten umutluyum' şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        AK Parti'de yeni atama
        AK Parti'de yeni atama
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı