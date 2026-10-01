MHP Lideri Bahçeli, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan salondayken ayrılmasını doğru bulmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Resepsiyonu’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yasama yılının açılışı kapsamında TBMM Genel Kurulu’na hitap ettiği sırada Yeni Parti grubunun salondan ayrılmasını değerlendirdi.

BAHÇELİ’DEN YENİ PARTİ’YE “DOĞRU OLMADI” MESAJI

Bahçeli, Yeni Parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan salondayken Genel Kurul’dan ayrılmasına ilişkin, “Yeni Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı” dedi.

MHP lideri, açıklamasının devamında Yeni Parti’den yeni dönemde farklı adımlar beklediklerini belirterek, “Yeni Parti’den yenilikler bekleriz” ifadesini kullandı.

Bahçeli’nin sözleri, TBMM’nin yeni yasama yılının açılışında yaşanan salonu terk etme kararına ilişkin değerlendirmesi olarak öne çıktı. Yeni Parti grubunun Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitabı sırasında salondan ayrıldığı daha önce kamuoyuna yansımıştı.

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BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN TOKALAŞMA

Bahçeli’ye ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile TBMM’deki selamlaşması soruldu.

Bir gazetecinin, “Öncesinde bir selamlaşma olmamıştı, sonrasında siz el uzattınız” sözleri üzerine Bahçeli, “Her ekim ayında birileriyle selamlaşıyoruz efendim” karşılığını verdi.

Gazetecinin bunun “Yeni bir başlangıç mı?” olduğu yönündeki sorusuna ise Bahçeli, “Öyle düşünelim” yanıtını verdi. Bahçeli ayrıca 'Terörsüz Türkiye' üzerine bir soruya karşılık olarak 'Gelecekten umutluyum' şeklinde konuştu.