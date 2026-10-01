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        Manisa Soma'da maden ocağında göçük

        Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin yanı sıra maden içerisinde 4 işçinin daha bulunduğu belirtilirken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Soma'da maden ocağında göçük

        Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, maden içerisinde 4 işçinin daha bulunduğu belirtildi; olayla ilgili Kriz Merkezi oluşturuldu.

        İHA'daki habere göre; Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Göçük nedeniyle maden içerisinde 4 işçinin daha bulunduğu belirtiliyor.

        Olayın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulurken, ilgili kurumlar tarafından gerekli ekipler görevlendirildi.

        Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır.

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        Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulmuş, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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        #Manisa
        #Soma
        #maden ocağı
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