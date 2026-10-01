Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti Kadın Kollarımız gerek çalışkanlığı gerekse kurumsal birikimiyle hem partimize hem de ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Partimizin diğer birimleri gibi saha ile olan iletişimi, milletimizle kurduğu gönül köprülerini her gün daha da güçlendiriyor. Görevli arkadaşlarımız her yaştan, toplumun her kesimiyle toplantılar yaparak sık sık bir araya geliyor.

"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"

Özellikle bir gönüle daha girebilmek, 12 milyon nüfuslu büyük AK Parti ailesine bir fert daha kazandırabilmek için aşk, sevda ve davaya adanmış ruhla çalışıyor. AK Partimizin kadın üye sayısı bugün itibariyle 6 milyon 214 bini geride bırakmıştır. Son 1,5 yılda AK Parti ailesine tam 700 bin hanım kardeşimiz daha katılmıştır. Partimiz yeni üyelerimizle daha güçlenmiş, bereketlenmiş, adeta hücrelerini tazelemiştir. Bu rekorla imzası bulunan kadın kolları başkanlığımızın tüm mensuplarına, tüm dava arkadaşlarıma sizler vesilesiyle bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.

Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok, durmak yok yola devam. AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay bu yola çıktığımız, bu hareketi birlikte kurduğumuz hanım kardeşlerimizdir. AK Parti sistemin gadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış kadınların çaba, emek, dua ve destekleriyle başarıya ulaşmıştır. Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır.

"ADALETSİZLİĞE SON VERDİK"

Türkiye'nin demokrasi azmini AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu iradeyle sağlamlaştırmıştır. İnancı, başörtüsü, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti'yle yeniden merkeze taşınmıştır. Kadınların her alanda en güçlü şekilde var olabilmesi için ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Eğitim, siyaset, sosyal hayat, sivil toplumda yaptığımız düzenlemelerde kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım aldık. Bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik. Kadınlar bürokrasi, akademi, yerel yönetim, emniyet ve ordumuz bünyesinde hiçbir baskı ve yasakla karşılaşmadan devlet ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik.

Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Bütün bunları lütuf olarak değil; görevimiz olduğu için yaptık. Biz kadınların tüm Türkiye için Türkiye'nin istikbal mücadelesi için taşıdığı önemin idrakinde olan hareketiz. Gerekli imkanlar sağlandığında kadınların neler başardığını bilen partiyiz. Geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl evlatlarımızı büyüten, toplumun temeli olan aile yapımızı muhafaza eden, değerlerimizle birlikte milletimizi yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen kadroyuz. Anne, evlat, kardeş, eş olarak kadınların hayatımıza kattıkları anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz.

Yavuz Bülent Bakiler'in şu şiirinde

Ne güzel hayatı analarla yaşamak

Yürekleri temiz, alınları ak

Duyguları bile haramdan uzak

Sıcak analar bilirim.

Yurdumuzun, yuvamızın orta direği

Dünyadaki varlıkların en mübareği

Elimize diken batsa yüreği;

Yanacak analar bilirim.

Bendedir öksüzlerin çektiği çile

Gözyaşımı oya yaptım mendile.

Ağlasam sesimi yattığı yerden bile

Duyacak analar bilirim...

Evet bizler için anneler ve kadınlar işte bu kadar kutsal, kıymetlidir, azizdir, başımızın tacıdır.

Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi hedef alan son derece çirkin, sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum.

"GELECEK ÇEYREK ASRA DA DAMGA VURACAĞIZ"

Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor işimize bakıyoruz. Sizlerden bunlara kulak asmadan partimiz ve milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.

İlk seçimde İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin son 25 yılına mührümüzü vurduysak, gelecek çeyrek asra da gelecek yüzyılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek Allah'ın izniyle milletimizin destek ve hayır duası, sizlerin çabalarıyla bu ülke bu millete nice yıllar hizmet edeceğiz. Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten onur duyduğumu asla unutmamanızı rica ediyorum. Emekleriniz için, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."