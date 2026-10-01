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        Haberler Magazin Deniz Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı

        Deniz Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı

        Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Deniz Öztarhan, son yolculuğuna uğurlandı. Öztarhan'ın cenazesine sanat ve iş dünyasından pek çok isim katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:58 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Vepa Şirketler Grubu'nun kurucusu merhum Vedat Öztarhan'ın eşi ve iş insanları Önder ve Tuncer Öztarhan'ın anneleri Deniz Öztarhan, hayata gözlerini yumdu.

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        82 yaşında vefat eden Öztarhan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Deniz Öztarhan'ın oğulları Önder ve Tuncer Öztarhan taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine sanat ve cemiyet dünyasından da çok sayıda isim katıldı.

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        Nevra Serezli

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        Beren Saat - Kenan Doğulu

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        Can Bonomo

        7

        Barış Arduç

        8

        Kaan Yıldırım

        9

        Elif Dürüst

        10

        Nazlı Çelik

        11

        Aras Bulut İynemli

        12

        Gökhan Özoğuz

        13

        Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk

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        Zehra Aslı Gümüşel

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