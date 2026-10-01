Deniz Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Deniz Öztarhan, son yolculuğuna uğurlandı. Öztarhan'ın cenazesine sanat ve iş dünyasından pek çok isim katıldı
Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:58 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Vepa Şirketler Grubu'nun kurucusu merhum Vedat Öztarhan'ın eşi ve iş insanları Önder ve Tuncer Öztarhan'ın anneleri Deniz Öztarhan, hayata gözlerini yumdu.
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82 yaşında vefat eden Öztarhan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Deniz Öztarhan'ın oğulları Önder ve Tuncer Öztarhan taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine sanat ve cemiyet dünyasından da çok sayıda isim katıldı.
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Nevra Serezli
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Beren Saat - Kenan Doğulu
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Can Bonomo
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Barış Arduç
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Kaan Yıldırım
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Elif Dürüst
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Nazlı Çelik
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Aras Bulut İynemli
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Gökhan Özoğuz