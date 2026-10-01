Fonlarda yaşanan sıkıntılar yabancının Borsa İstanbul'daki yatırım iştahını kapatmadı.

BIST 100 endeksi, geçen hafta genelinde yüzde 2,9 değer kaybederek 12 bin 899 puana gerilemişti. Endekste haftalık düşüşte özellikle 24 Eylül'deki yüzde 2,74'lük kayıp etkili oldu.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 358,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 409,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 434,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Yabancıların hisse senedi alımları bir önceki hafta olan 18 Eylül'de 109,8 milyon dolar net satış şeklinde gerçekleşmişti. 11 Eylül haftasında ise 277,7 milyon dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcılar, 4 Eylül haftasında 647,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti.

VERİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 358,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 409,9 milyon dolarlık DİBS ve 434,4 milyon dolarlık ÖST sattı.

REKLAM

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 25 Eylül haftasında 39 milyar 355 milyon dolardan 38 milyar 871,4 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 432,5 milyon dolardan 17 milyar 117,9 milyon dolara geriledi.

ÖST stoku ise 4 milyar 87,1 milyon dolardan 3 milyar 638,4 milyon dolara indi.