Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.298,26 %2,94
        DOLAR 49,0330 %0,04
        EURO 55,3531 %-0,38
        GRAM ALTIN 6.559,48 %0,12
        BITCOIN 83.894,00 %0,33
        FAİZ 39,83 %-0,57
        GÜMÜŞ GRAM 95,99 %0,80
        GBP/TRY 64,9589 %-0,15
        EUR/USD 1,1263 %-0,59
        BRENT PETROL 100,47 %3,03
        ÇEYREK ALTIN 10.736,39 %0,23
        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı fırtınada fırsat gördü

        Yabancı fırtınada fırsat gördü

        Borsa İstanbul'da geçen hafta yaşanan değer kaybına rağmen yabancı yatırımcının hisse senedi alımı sürdü. Yurt dışı yerleşikler, geçen hafta 358,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yabancı fırtınada fırsat gördü

        Fonlarda yaşanan sıkıntılar yabancının Borsa İstanbul'daki yatırım iştahını kapatmadı.

        BIST 100 endeksi, geçen hafta genelinde yüzde 2,9 değer kaybederek 12 bin 899 puana gerilemişti. Endekste haftalık düşüşte özellikle 24 Eylül'deki yüzde 2,74'lük kayıp etkili oldu.

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 358,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 409,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 434,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

        Yabancıların hisse senedi alımları bir önceki hafta olan 18 Eylül'de 109,8 milyon dolar net satış şeklinde gerçekleşmişti. 11 Eylül haftasında ise 277,7 milyon dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcılar, 4 Eylül haftasında 647,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti.

        VERİLER

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 358,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 409,9 milyon dolarlık DİBS ve 434,4 milyon dolarlık ÖST sattı.

        REKLAM

        Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 25 Eylül haftasında 39 milyar 355 milyon dolardan 38 milyar 871,4 milyon dolara indi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 432,5 milyon dolardan 17 milyar 117,9 milyon dolara geriledi.

        ÖST stoku ise 4 milyar 87,1 milyon dolardan 3 milyar 638,4 milyon dolara indi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #fon
        #BIST 100
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Güllü'nün kızı Tuğyan: Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım
        Güllü'nün kızı Tuğyan: Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        Bu gece başlıyor... Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi
        Bu gece başlıyor... Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        "M.City küme düşmesin"
        "M.City küme düşmesin"
        Jim Carrey gizlice evlendi!
        Jim Carrey gizlice evlendi!
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        "Ya teröristti ya da dengesizdi"
        "Ya teröristti ya da dengesizdi"
        "Çok güzel bir oyunculuk izledik"
        "Çok güzel bir oyunculuk izledik"