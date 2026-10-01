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        Haberler Dünyadan Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore'un 'Özgür Filistin' turnesi yok sattı

        Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore'un 'Özgür Filistin' turnesi yok sattı

        Filistin'e destek verdiği için İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turne kadrosundan çıkarılan Amerikalı rapçi Macklemore, 'Özgür Filistin' konser biletlerinin anında tükendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı

        Macklemore, sahnede Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından, "Özgür Filistin" turnesi düzenleyeceğini duyurmuştu. Amerikalı rapçi dün, üç gösteri için konser biletlerinin anında tükendiğini açıkladı.

        Macklemore, sosyal medya mesajında, "Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım. Bu gösterileri hızlı ve topluluk ruhuyla organize ettik. Müzisyenlerin Filistin'le dayanışma içinde olabileceğine, sahneyi fon toplamak için kullanabileceğine ve kolektif eylemin nasıl olacağını gösterebileceğine inandık" ifadesini kullandı.

        Macklemore
        Macklemore

        Sheeran'ın turnesinin açılış sanatçısı olarak alt kadrosunda yer alan Macklemore, bu ayın başlarında, sahnedeki "Özgür Filistin" temalı sözleri nedeniyle tartışmaların ortasında kalmış ve Sheeran'ın geri kalan konserlerinden çıkarılmasına karar verilmişti.

        Finneas
        Finneas

        Bunun üzerine Sheeran'ın diğer alt kadro sanatçıları Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga da rapçi ve Filistin'le dayanışma göstermek için turneden çekildiklerini açıklamıştı.

        Ed Sheeran özür diledi
        Ed Sheeran özür diledi

        Sheeran, olanların ardından konser esnasında hayranlarından özür dilemiş, ağlamıştı.

        Macklemore daha sonra, "Sonuçları ne olursa olsun, sahnelerini Filistin halkıyla dayanışma göstermek için kullanan sanatçılarla birlikte üç konserlik bir 'Özgür Filistin' turnesine çıkacağım" şeklinde duyuru yapmıştı.

        ÜÇ ŞEHİR, ÜÇ KONSER

        'Macklemore & Friends: Free Palestine' adlı turne, Dublin, Paris ve Londra'da verilecek konserlerden oluşuyor.

        Ünlü şarkıcı, biletleri tükenen etkinlikleri duyurduğu Instagram paylaşımında, "İktidardakiler özgürlük çağrılarımızı susturmaya çalıştığında, sanat her zaman bir direniş biçimi olacaktır" dedi.

        Macklemore ayrıca, "Dublin, Paris ve Londra, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Bu gösterilere verilen tepki, dünyanın dört bir yanından kaç kişinin özgür bir Filistin için bir araya geldiğinin bir başka hatırlatıcısı" diye ekledi.

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        İrlanda'nın başkentindeki ilk konser 26 Ekim'de gerçekleşecek, ardından Fransa ve İngiltere başkentlerinde konserler verilecek.

        Macklemore gelirlerin, Filistin halkını ve hareketini destekleyen kuruluşlara bağışlanacağını duyurdu.

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