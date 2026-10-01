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        Haberler Gündem Politika Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı

        Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:17 Güncelleme:
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        AK Parti'de yeni atama

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun atandığını açıkladı.

        Çelik, atamaya ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Terzioğlu’nun AK Parti’de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstleneceği belirtildi.

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