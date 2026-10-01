Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını açıkladı
Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:17 Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun atandığını açıkladı.
Çelik, atamaya ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Terzioğlu’nun AK Parti’de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstleneceği belirtildi.
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