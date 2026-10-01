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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır

        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrar ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. KOBİ kredilerinde yüzde 4,5 olan büyüme sınırı yüzde 5'e çıkarılırken Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 21:29 Güncelleme:
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        Merkez Bankası'ndan KOBİ kredilerine yeni sınır

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle KOBİ kredileri için uygulanan yüzde 4,5'lik büyüme sınırı yüzde 5'e yükseltildi.

        TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu bankanın internet sitesinde yayımlandı.

        KOBİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SINIRI YÜZDE 5 OLDU

        TCMB tarafından yapılan açıklamada, makrofinansal istikrarın ve bankaların likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olarak uygulanan büyüme sınırı yüzde 5'e çıkarıldı.

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        ZORUNLU KARŞILIKLARDA BLOKE ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

        Düzenleme kapsamında Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarında da indirime gidildi.

        TCMB, yapılan değişikliklerle makrofinansal istikrarın desteklenmesi ve bankaların likidite yönetimindeki esnekliğin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.

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