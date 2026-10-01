Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle KOBİ kredileri için uygulanan yüzde 4,5'lik büyüme sınırı yüzde 5'e yükseltildi.

TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu bankanın internet sitesinde yayımlandı.

KOBİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SINIRI YÜZDE 5 OLDU

TCMB tarafından yapılan açıklamada, makrofinansal istikrarın ve bankaların likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olarak uygulanan büyüme sınırı yüzde 5'e çıkarıldı.

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ZORUNLU KARŞILIKLARDA BLOKE ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Düzenleme kapsamında Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarında da indirime gidildi.

TCMB, yapılan değişikliklerle makrofinansal istikrarın desteklenmesi ve bankaların likidite yönetimindeki esnekliğin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.