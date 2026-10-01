Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrar ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. KOBİ kredilerinde yüzde 4,5 olan büyüme sınırı yüzde 5'e çıkarılırken Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle KOBİ kredileri için uygulanan yüzde 4,5'lik büyüme sınırı yüzde 5'e yükseltildi.
TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu bankanın internet sitesinde yayımlandı.
KOBİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SINIRI YÜZDE 5 OLDU
TCMB tarafından yapılan açıklamada, makrofinansal istikrarın ve bankaların likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olarak uygulanan büyüme sınırı yüzde 5'e çıkarıldı.
ZORUNLU KARŞILIKLARDA BLOKE ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Düzenleme kapsamında Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarında da indirime gidildi.
TCMB, yapılan değişikliklerle makrofinansal istikrarın desteklenmesi ve bankaların likidite yönetimindeki esnekliğin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.