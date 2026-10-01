UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takımımız, Belçika ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Vincenzo Montella ve Real Madrid forması giyen yıldız ismi Arda Güler basın toplantısında soruları yanıtladı.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Ben tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için açıkçası eleştirileri her türlü kabul edebiliyorum. Çünkü bu konuda çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim, o yüzden eleştiri olduğunda anlayabiliyorum. Sadece beni üzen taraf, bazen futbolcularımıza yapılan abartılı eleştiriler. Çünkü bu seviyeye bizleri onlar taşıdı. Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa lütfen eleştirilerinizi bana yapabilirsiniz; ben her türlü hepsini kaldırırım.

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🎙️ Vincenzo Montella: Ben tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için açıkçası eleştirileri her türlü kabul edebiliyorum. Çünkü bu konuda çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim, o yüzden eleştiri olduğunda anlayabiliyorum.



Sadece beni üzen taraf, bazen futbolcularımıza yapılan… pic.twitter.com/zH9H3yzVNC — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

"HER SENE YÜKSELEN DÖRT TAKIMDAN ÜÇÜ GERİ DÜŞÜYOR"

FIFA sıralamasında sekizinci sırada yer alan, kaliteli bir kadroya sahip bir takıma karşı oynuyoruz. Aslında bugünkü mesajım şuna odaklanıyor: Bizim için sonuçlardan ziyade A Ligi'nde göstereceğimiz performans önemli. Çünkü takımımızın bu seviyelerde oynamaya, A Ligi'ne çok alışık olduğunu söyleyemem. Bu yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Sizinle bir istatistik de paylaşmak istiyorum: A Ligi'ne yükselme başarısı gösteren takımlar arasında ligde kalmayı başaranların sayısı oldukça az. İstatistiki olarak, her sene yükselen dört takımdan üçü geri düşüyor.

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💥 Vincenzo Montella: FIFA sıralamasında sekizinci sırada yer alan, kaliteli bir kadroya sahip bir takıma karşı oynuyoruz. Aslında bugünkü mesajım şuna odaklanıyor: Bizim için sonuçlardan ziyade A Ligi'nde göstereceğimiz performans önemli.



Çünkü takımımızın bu seviyelerde… pic.twitter.com/JNTbkSdlBU — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

"OYUNCULARIMIZIN HEPSİ BU SEVİYEYE ALIŞIK DEĞİL"

Gençlerimize son derece sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hepsi bu seviyelerde mücadele etmeye alışık değil. O yüzden bazen gençleri hemen böyle maçlara koymadığımda anlayışla karşılamanızı istiyorum. Çünkü milli takım seviyesine ve özellikle bu maçların seviyesine alışmaları gerekiyor.

💥 Vincenzo Montella: Gençlerimize son derece sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hepsi bu seviyelerde mücadele etmeye alışık değil. O yüzden bazen gençleri hemen böyle maçlara koymadığımda anlayışla karşılamanızı istiyorum. Çünkü milli takım seviyesine ve özellikle bu… pic.twitter.com/biFqqW9bHA — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

Bu yaz maalesef acı veren bir yaz oldu benim için. Sadece Dünya Kupası'ndaki yaşadığımız Dünya Kupası değil, kendi aile içerisinde de maalesef acı veren olaylar yaşadığım için açıkçası çok güzel bir yaz geçirdiğimi söyleyemem. Ama başkanımız hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı, her seferinde iletişim halindeyiz. O yüzden yalnız olduğumu düşünmüyorum açıkçası

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💥 Vincenzo Montella: Bu yaz maalesef acı veren bir yaz oldu benim için. Sadece Dünya Kupası'ndaki yaşadığımız Dünya Kupası değil, kendi aile içerisinde de maalesef acı veren olaylar yaşadığım için açıkçası çok güzel bir yaz geçirdiğimi söyleyemem. Ama başkanımız hiçbir zaman… pic.twitter.com/ADnwpbkjLW — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

Kendi dilimde şöyle bir tabir var: Galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.

💥 Vincenzo Montella: Kendi dilimde şöyle bir tabir var: Galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetin ise öksüz olduğunu söyleyebilirim.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 https://t.co/NwXF5AV2qD pic.twitter.com/rjqZCYTFK5 — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

Beni rahatsız eden tek şey, eleştiriler yapıldığında futbolcularımıza tabiri caizse bir saldırı oluşması. Sanki üç senedir başka biri vardı da bizi bu seviyelere başkası getirdi, biz ise bu futbolcularla sonradan geldik ve o beklentileri karşılayamıyoruz gibi bir hava oluşuyor. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu beni etkilemiyor ama futbolcularıma karşı bu kadar çok eleştiri yapılmasını açıkçası hak ettiklerini düşünmüyorum.

💥 Vincenzo Montella: Beni rahatsız eden tek şey, eleştiriler yapıldığında futbolcularımıza tabiri caizse bir saldırı oluşması. Sanki üç senedir başka biri vardı da bizi bu seviyelere başkası getirdi, biz ise bu futbolcularla sonradan geldik ve o beklentileri karşılayamıyoruz… pic.twitter.com/wKr4Cp5Brz — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

İŞTE ARDA GÜLER'İN SÖZLERİ:

Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır.

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🎙️Arda Güler: Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/FsY8ND0UqH — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

Yani kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz.

🎙️Arda Güler: Yani kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha… pic.twitter.com/sRXV3ABrYj — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

Real Madrid'de ayın oyuncusu seçilmek tabii ki gurur verici ama inşallah yarın kazanırsak daha da mutlu olurum.

🎙️ Arda Güler: Real Madrid'de ayın oyuncusu seçilmek tabii ki gurur verici ama inşallah yarın kazanırsak daha da mutlu olurum. pic.twitter.com/xO0IrQXJoE — HT Spor (@HTSpor) October 1, 2026

Kylian Mbappé, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı zamanda çok da güzel bir insan. Çok mütevazı, çok dürüst biri. Saha içinde ne kadar başarılıysa saha dışında da o kadar temiz biri. Maçtan sonra formalarımızı değiştirdik, maçı değerlendirdik, biraz sohbet ettik.

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