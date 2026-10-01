Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den bir uçak gemisi daha

        ABD'den bir uçak gemisi daha

        ABD'nin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 19:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'den bir uçak gemisi daha

        İsrail'de yayın yapan i24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin üçüncü uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği aktarıldı.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımdaki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü.

        The Hill gazetesi, USS Theodore Roosevelt'in bölgede bulunan gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı.

        USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

        REKLAM

        *Haberde, ABD Donanmasının arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #uçak gemisi
        #Orta Doğu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        AK Parti'de yeni atama
        AK Parti'de yeni atama
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı