Bolu’da traktör sürücüsü kafasına trafik dubası takarak ilerledi
Bolu'da kafasına trafik dubası takarak traktör kullanan sürücü, kent merkezindeki trafikte görenlerin dikkatini çekti. Sürücünün ilginç yolculuğu, arkasından gelen başka bir sürücü tarafından görüntülendi
Giriş: 01 Ekim 2026 - 23:22 Güncelleme:
Bolu’da kafasına trafik dubası takarak traktör kullanan sürücü, kent merkezinde ilginç görüntülere neden oldu.
Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde ilerleyen traktörün sürücüsünün kafasına trafik dubası taktığı görüldü. Sürücü, herhangi bir güvenlik ekipmanı yerine trafik dubasıyla traktörünü kullanarak yoluna devam etti.
KAFASINDA DUBAYLA TRAFİKTE İLERLEDİ
Kafasında trafik dubası bulunan traktör sürücüsü, İzzet Baysal Caddesi'nde ilerlerken çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin dikkatini çekti.
İlginç anlar, traktörün arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kafasındaki trafik dubasıyla traktörünü kullandığı görüldü.
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