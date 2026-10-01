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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığından Husilere kınama

        Dışişleri Bakanlığından Husilere kınama

        Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 23:39 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden Husilere kınama

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

        Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır.

        Suudi Arabistan’a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz."

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        #Husiler
        #suudi arabistan
        #Saldırı
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