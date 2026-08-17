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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sıfırdan pahalı Tesla ilanına 434 bin TL ceza

        Sıfırdan pahalı Tesla ilanına 434 bin TL ceza

        Bir internet sitesinde Tesla model aracı sıfırından daha yüksek fiyata koyan şirkete 5 ihlalden yaklaşık 434 bin lira idari para cezası kesildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 07:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı

        Ticaret Bakanlığı, konut ve araç satış üzerine faaliyet gösteren bir internet sitesinde yayımlanan ilanla ilgili denetim yapıldı.

        Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'a iletilen, ''Bekir bey, şu ilandaki araç, sıfır satış rakamından, daha fazlaya satılmaktadır, gereğinin yapılmasını arz ederim'' çağrısı üzerine harekete geçildi.

        5 AYRI İHLALE REKOR CEZA

        Yapılan denetimler neticesinde işletmenin birden fazla mevzuat kuralını çiğnediği belirlendi. Mevzuata aykırı ilan veren satıcıya 434 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. Şirkete uygulanan cezaların detayları ise şöyle:

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; konut ve araç satışı üzerinde yoğunlaşmış bir internet sitesinde yayımlanan ilana ilişkin denetim yapıldı.

        Denetim sonucunda iş yeri adres değişikliğini süresi içinde bildirmemesi nedeniyle 28 bin 620, iş yerinde bulunan iki adet taşıt için taşıt teslim belgesi düzenlememesi nedeniyle 57 bin 240, aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunması nedeniyle 50 bin, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmemesine rağmen iki taşıtı pazarlaması nedeniyle 200 bin, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla taşıt pazarlaması nedeniyle 99 bin TL olmak üzere toplam 434 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.

        Açıklamada, "Tüketicilerimizin haklarını korumak, adil ve güvenilir bir piyasa düzenini tesis etmek için gerek yurt genelinde gerekse dijital ortamda denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

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