Ferrari’nin elektrikli otomobil dönemini başlatan Luce, daha müşterilere teslim edilmeden otomotiv tarihinin en yüksek bedelli açık artırmalarından birine imza attı.

İtalyan markanın ilk tamamen elektrikli modeli Luce’nin "Chassis 0" olarak adlandırılan ilk seri üretim örneği, RM Sotheby’s tarafından Kaliforniya’da düzenlenen açık artırmada tam 40 milyon dolara satıldı.

RM Sotheby’s, satışın ardından Luce’nin açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil olduğunu duyurdu.

Böylece model, yeni otomobiller kategorisinde daha önce ulaşılan seviyeyi önemli ölçüde yukarı taşıdı.

TAHMİNİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKTI

Açık artırma öncesinde RM Sotheby’s, otomobil için 1.1 milyon doların üzerinde bir değer öngörüyordu. Ancak tekliflerin yükselmesiyle satış bedeli 40 milyon dolara kadar çıktı.

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Luce’nin standart başlangıç fiyatı Avrupa’da yaklaşık 550 bin Euro seviyesinde bulunuyor. Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili için ödenen 40 milyon dolarlık bedel böylece aracın liste fiyatının onlarca katına ulaştı.

Satışın bu kadar yüksek bir seviyeye çıkmasında otomobilin fabrikadan çıkan ilk Luce olmasının yanı sıra açık artırmanın yardım amacı taşıması da etkili oldu.

Ferrari, satıştan elde edilen gelirin tamamının eğitim çalışmalarını desteklemek üzere Ferrari Foundation’a aktarılacağını açıkladı. RM Sotheby’s ayrıca bu otomobil için alıcı komisyonu alınmadığını belirtti.

"CHASSIS 0" İÇİN ÖZEL TASARIM

Öte yandan, rekor bedelle satılan otomobil sıradan bir Luce değil. “Chassis 0”, Ferrari’nin "Tailor Made" kişiselleştirme programı kapsamında özel olarak hazırlandı.

Otomobilde yalnızca bu araç için geliştirilen Madreperla Semi-Gloss gövde rengi kullanılırken, iç mekanda Perla Le Mans metalik deri ve Grigio Corvara detaylarına yer verildi. Jantlar, fren kaliperleri ve bazı dış tasarım unsurları da ilk üretilen otomobile özel olarak hazırlandı.

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Ferrari Luce aynı zamanda Maranello merkezli üreticinin tarihinde içten yanmalı motor kullanmayan ilk seri üretim otomobil olma özelliğine sahip. Dört elektrik motorlu modelin 310 km/s maksimum hıza ulaşabildiği açıklanıyor.

EN PAHALI OTOMOBİL DEĞİL

40 milyon dolarlık rakam otomotiv dünyasında dikkat çekici olsa da Ferrari Luce, bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı otomobil unvanını elde edemedi.

Bu rekor, 2022 yılında Sotheby’s tarafından gerçekleştirilen özel açık artırmada 135 milyon Euro bedelle alıcı bulan 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé’ye ait.

Guinness Dünya Rekorları da söz konusu otomobili açık artırmada satılan en pahalı otomobil olarak kaydediyor.

Luce aynı zamanda açık artırmada satılan en pahalı Ferrari de olmadı.

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Bu alandaki en yüksek bedellerden biri, RM Sotheby’s’in 2023’te düzenlediği açık artırmada 51 milyon 705 bin dolara satılan 1962 Ferrari 330 LM / 250 GTO tarafından elde edildi.

Dolayısıyla Luce’nin 40 milyon dolarlık satışında üç farklı rekor kategorisini birbirinden ayırmak gerekiyor.

Model, tüm zamanların en pahalı açık artırma otomobili değil ve Ferrari tarihinin en yüksek açık artırma bedeline sahip otomobili de olmadı. Buna karşılık henüz yeni ve ilk üretim örneği olması nedeniyle açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil unvanını elde etti.

TASARIMI TARTIŞMA YARATTI

Ferrari, İtalyanca’da “ışık” anlamına gelen Luce modelini Mayıs ayında Roma’da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıttı. Ancak markanın ilk tamamen elektrikli modeli, daha ilk günden itibaren tasarımı nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti.

Ferrari’nin geleneksel tasarım çizgisinden uzaklaştığı yönünde eleştirilen Luce, bazı marka hayranlarının da tepkisini çekti. Ferrari’nin eski Başkanı Luca di Montezemolo da modele yönelik sert ifadeler kullandı.

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İtalyan basınına konuşan Montezemolo, Luce’yi şirket tarihine yakışmayan bir model olarak değerlendirerek, “Umarım o aracın üzerinden şahlanan at logosunu kaldırırlar” dedi.

Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli modeli Luce’nin tasarımı, Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive imzası taşıyor.

Modelin tanıtımının ardından Ferrari hisselerinde yaşanan sert düşüş de Luce etrafındaki tartışmaların bir başka boyutunu oluşturdu.