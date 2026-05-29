        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli Ferrari Luce piyasayı karıştırdı

        Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili 'Luce' piyasayı karıştırdı

        İtalyan spor otomobil devi Ferrari, ilk tam elektrikli modeli 'Luce'yi Roma'da tanıttı. Ancak aracın tasarımı ve markanın elektrikli dönüşümü yatırımcılar ile geleneksel Ferrari tutkunlarını ikiye böldü. Tanıtım sonrası Ferrari hisseleri yüzde 8'e varan düşüş yaşarken, analistler tepkilerin kısa vadede abartılı olabileceği uyarısında bulunuyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 08:48 Güncelleme:
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı

        İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli modeli 'Luce'yi tanıtmasının ardından şirket hisselerinde sert düşüş yaşandı.

        Milano borsasında işlem gören Ferrari hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 8 değer kaybederken, ABD’de işlem gören hisseler ise yüzde 5.3 geriledi. Şirketin hisseleri son 12 ayda toplamda yüzde 32’nin üzerinde düşüş gösterdi.

        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce

        Merkezi İtalya’nın Maranello kentinde bulunan Ferrari, 'ışık' anlamına gelen Luce modelini Roma’daki özel bir etkinlikte tanıttı. Şirket, model isminin 'netlik ve yön duygusunu' temsil ettiğini açıkladı.

        Ferrari’nin ilk tam elektrikli aracı olma özelliğini taşıyan Luce, markanın geleneksel tasarım çizgisinden uzaklaşmasıyla dikkat çekti.

        Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, Luce’nin tanıtımını şirket için 'çok ama çok önemli bir gün' olarak nitelendirirken, bunun Ferrari tarihinde 'yeni bir dönemin başlangıcı' olduğunu söyledi.

        "TASARIMIN TEKNOLOJİYE UYGUN OLMASI GEREKİR"

        CNBC’ye konuşan Vigna, yeni teknolojilerin tasarım anlayışını da değiştirdiğini belirterek, "Yeni bir teknoloji geliştirdiğinizde ona saygı göstermelisiniz. Tasarımın da bu teknolojiye uygun şekilde farklı olması gerekir" ifadelerini kullandı.

        Ferrari’nin ilk beş koltuklu modeli olan Luce’un yaklaşık 2.5 saniyede saatte 0’dan 96 kilometre hıza ulaşabildiği ve maksimum hızının yaklaşık 309 kilometre olduğu açıklandı.

        Modelin başlangıç fiyatı ise yaklaşık 550 bin Euro (640 bin dolar) olarak belirlendi. İlk teslimatların yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

        Şirket, aracın tüm bileşenlerinin Maranello’da şirket bünyesinde geliştirildiğini ve tasarım sürecinin eski Apple tasarım şefi Jony Ive’ın kurduğu LoveFrom ajansına emanet edildiğini duyurdu.

        YAPILAN YORUMLAR YATIRIMCILARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Analistler, hisselerdeki sert düşüşün arkasında hem yatırımcıların beklentilerinin karşılanmaması hem de aracın tasarımına yönelik olumsuz yorumların etkili olduğunu belirtti.

        Morningstar Baş Hisse Stratejisti Michael Field, birçok Ferrari hayranının elektrikli araç konseptinin markanın 'motor gücü ve klasik tasarım' mirasını zedelediğini düşündüğünü söyledi.

        Field ayrıca, yatırımcıların elektrikli araç geliştirme maliyetlerinin oldukça yüksek olmasından endişe duyduğunu ve bunun şirketin kârlılığı üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

        "ÜZERİNDEN LOGOYU KALDIRSINLAR"

        Ferrari’nin eski başkanı Luca di Montezemolo da araca yönelik sert eleştirilerde bulundu.

        İtalyan basınına konuşan Montezemolo, Luce’u şirket tarihine yakışmayan bir model olarak değerlendirerek, "Umarım o aracın üzerinden şahlanan at logosunu kaldırırlar" dedi.

        BARCLAYS'DAN 'AŞIRI TEPKİ' UYARISI

        Öte yandan Barclays analisti Henning Cosman, piyasanın verdiği tepkinin abartılı olduğunu savundu.

        Cosman, Luce modelinin Ferrari’nin 2026-2030 yılları arasında piyasaya sürmeyi planladığı 20 yeni modelden yalnızca biri olduğunu ve 2027’de seri üretime geçtiğinde toplam satışların yalnızca yaklaşık yüzde 3.5’ini oluşturacağını belirtti.

        Barclays değerlendirmesinde, Ferrari’nin Luce ile yaptığı tasarım tercihinin bilinçli ve stratejik bir hamle olduğu vurgulanırken, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara aşırı tepki verdiği ifade edildi.

