        Haberler Gündem Amasya’da iki otomobil çarpıştı: Dede ve torun öldü, 2 yaralı

        Amasya'daki kavşak faciasında iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri alev aldı. Kazada 76 yaşındaki Salih Çoban ile 17 yaşındaki torunu Damla Çoban yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralı kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 20:24 Güncelleme:
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

        Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada Salih Çoban (76) ile torunu Damla Çoban (17) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Amasya’nın Yeşilöz kavşağında meydana geldi. Tokat’tan Amasya yönüne seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yapmak isteyen Salih Çoban idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle İ.Ş. idaresindeki otomobil alev alarak yandı. Araçta bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Çoban ile yanında bulunan torunu Damla Çoban hayatını kaybetti, yanan otomobilde bulunan S.Ş. ile G.Ş. ise yaralandı. Ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar S.Ş. ve G.Ş.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden dede ve torunun cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(

        Tekman'da dere yatağına düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti

        Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe mahallesinde dere yatağına düşen 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. (İHA)

        #Amaysa kaza
        #Salih Çoban
        #Damla Çoban
