Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer 1. Lig Bursaspor için Aboubakar iddiası!

        Bursaspor için Aboubakar iddiası!

        Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı iddia edildi. Afrika basını, 1. Lig'in yeni takımı Bursaspor'un Kamerunlu golcüyle yakından ilgilendiğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 09:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarak transferde bombayı patlatmak istiyor...

        2

        Afrika basınından Africafoot'ta yer alan habere göre; yeşil-beyazlılar 34 yaşındaki Kamerunlu golcüyü yakından takip ediyor.

        3

        Deneyimli futbolcunun tecrübesi ve gol yollarındaki etkinliği nedeniyle birçok kulübün radarında olduğu, Bursaspor'un da bu ekiplerden biri olduğu öne sürüldü.

        4

        Son olarak Azerbaycan'ın Neftçi takımında forma giyen Aboubakar'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

        5

        Türkiye'de Beşiktaş ve Hatayspor formalarını giyen Aboubakar, Neftçi'deki son sezonunda 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram trafiği paylaşımı

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram trafiği paylaşımı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        "Bedenim deforme olduğu için mutsuzum"
        "Bedenim deforme olduğu için mutsuzum"
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!