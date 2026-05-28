Bursaspor için Aboubakar iddiası!
Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı iddia edildi. Afrika basını, 1. Lig'in yeni takımı Bursaspor'un Kamerunlu golcüyle yakından ilgilendiğini yazdı.
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 09:45
Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarak transferde bombayı patlatmak istiyor...
Afrika basınından Africafoot'ta yer alan habere göre; yeşil-beyazlılar 34 yaşındaki Kamerunlu golcüyü yakından takip ediyor.
Deneyimli futbolcunun tecrübesi ve gol yollarındaki etkinliği nedeniyle birçok kulübün radarında olduğu, Bursaspor'un da bu ekiplerden biri olduğu öne sürüldü.