Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YAZIN ÇALIŞMAYACAĞIM"

Aile bağlarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Sitare Akbaş, bayramlarda mutlaka akraba ziyaretlerine vakit ayırdıklarını söyledi. Yoğun geçen sezonun ardından bu yazı dinlenerek geçireceğini belirten Akbaş, "Sezon bitti, sakin bir şekilde bayramın tadını çıkaracağız. Sonra da uzun bir tatile gideceğiz inşallah. Çok yoğun çalıştık. Yazın çalışmayacağım. Yeni sezonda görüşmek üzere inşallah" dedi.

"YENİ NESİL OYUNCULAR DA ARTIK TİYATRO YAPMAK İSTİYOR"

Eşi ile birlikte 'Hayatımızın En Mutlu Günü' isimli tiyatro oyununda rol alan Sitare Akbaş, tiyatro sektörünü de değerlendirdi. Zorlu şartlara rağmen tiyatronun yeniden ilgi görmeye başladığını söyleyen Akbaş, "Yeni nesil oyuncular da artık tiyatro yapmak istiyor. Tiyatro ara ara popüler oluyor; rüzgar bir ara dönüyor, sonra yeniden sakinleşiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ"

Özel hayatlarına dair sorulara da yanıt veren çift, çocuk sahibi olma planlarıyla ilgili, "Sadece düşünüyoruz. Olursa sizin de haberiniz olur. Çocukları çok seviyoruz. Zamanı gelince… Allah ne zaman kısmet ederse" yanıtını verdi.