Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada "kanun yararına bozma" kararı alındığını belirterek, "Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının, milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, "Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarıyla alındı." bilgisini paylaştı.

Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu kararla birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."