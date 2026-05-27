Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın hastanedeki tedavi sürüyor. Entübe edilen sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kural, "Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç" dedi.

Öte yandan Kadir İnanır’ın akciğerindeki tümör nedeniyle zatürresini çok daha ağır geçirdiği tespit edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kural, sanatçının 2012 yılında bu tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirterek, "Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor" ifadelerini kullandı.