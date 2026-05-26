        Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

        Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 2'si bıçakla olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 17:53 Güncelleme:
        Ortalık savaş alanına döndü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, akraba oldukları belirtilen iki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

        Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        KAVGA KAMERADA

        Öte yandan kavga anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, kalabalık grubun birbirine saldırdıkları, çevredekilerin de panik yaşadığı görüldü.

