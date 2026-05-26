Bu telefon numarası için servet ödediler! İşte 40 Milyon TL’ye satılan o numara
Dubai'de düzenlenen yardım müzayedesinde satışa çıkarılan özel bir cep telefonu numarası astronomik bir fiyata alıcı buldu. Tekrarlayan rakamlardan oluşan numara, yaklaşık 40 milyon TL'ye satıldı. İşte servet değerindeki o numara ve satışın detayları…
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen “Most Noble Numbers” adlı yardım müzayedesinde satışa sunulan özel bir cep telefonu numarası için katılımcılar arasında yoğun bir rekabet yaşandı.
İçinde yedi tane “7” rakamı barındıran “058-7777777” numaralı hat için başlangıç fiyatı 100 bin dirhem (yaklaşık 1.2 milyon TL) olarak belirlenmişti.
FİYAT KISA SÜREDE YÜKSELDİ
Ancak salondaki alıcıların ardı ardına verdiği tekliflerle fiyat saniyeler içinde yükseldi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi veren katılımcı, 3.2 milyon BAE dirhemi (yaklaşık 40 milyon TL) ödeyerek numaranın sahibi oldu.
O müzayedede ilgi gören tek kombinasyon bu değildi. Benzer bir yarışın yaşandığı “054-5555555” numaralı bir özel telefon numarası da 2.875 milyon dirheme alıcı buldu.
DUBAİ’DE ÖZEL NUMARA VE PLAKA KÜLTÜRÜ
Birleşik Arap Emirlikleri’nde özel araç plakaları ve dikkat çekici telefon numaraları, uzun yıllardır prestij göstergesi olarak kabul ediliyor. Özellikle kısa, tekrar eden veya kolay akılda kalan rakam kombinasyonları, bu tür organizasyonlarda yüksek fiyatlarla alıcı bulabiliyor.
Bu statü algısı nedeniyle Dubai’de düzenlenen açık artırmalarda yalnızca özel plakalar değil, özel telefon numaraları da yoğun ilgi görüyor.
ÖZEL PLAKALAR DA MİLYONLARA SATILDI
Açık artırmada telefon numaralarının yanı sıra özel araç plakaları için de büyük bir yarış yaşandı. Gecede, “O66” plakası 4.32 milyon dirheme, “X63” plakası 4.3 milyon dirheme ve “V39” plakası ise yaklaşık 4 milyon dirheme alıcı buldu.
Organizasyon kapsamında satışa sunulan 10 özel araç plakası ile 21 özel telefon hattının tamamının satıldığı bildirildi.
GELİR YARDIM PROJESİNE AKTARILDI
Milyonlarca dirhemlik satışların arkasında ise küresel bir insani yardım projesi bulunuyordu. Söz konusu organizasyon, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un başlattığı ve 1 milyar dirhem toplamayı hedefleyen bir kampanyaya destek amacıyla düzenlendi.
Müzayedede alıcı bulan 10 lüks araç plakası ile 21 özel telefon numarasından toplamda 38 milyon dirhemi (yaklaşık 425 milyon TL) aşan bir gelir sağlandı. Elde edilen bu gelirin tamamının söz konusu yardım projesine aktarıldığı belirtildi.