Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social isimli sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Trump, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşmaları'na katılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor." ifadesini kullandı.

Hafta sonu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Pakistan'dan liderlerle görüşmeler yaptığını hatırlatan Trump, bu ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na katılması gerektiğini ileri sürdü.

Birkaç ülkenin İbrahim Anlaşmaları'na katılmamak için bazı gerekçeleri olabileceğine ve bunun da anlaşılabileceğine vurgu yapan Trump, ancak İran ile yapılacak anlaşmayı "tarihi bir olay" haline getirmek için çoğu ülkenin buna "istekli ve hazır" olması gerektiğini savundu.

Trump, İbrahim Anlaşmaları'nın katılımcı ülkelere "ekonomik ve sosyal patlama" getirdiğini öne sürerek, adı geçen ülke liderlerinin, ABD ile yapılacak bir anlaşma sonrası İran'ın da braham Anlaşmaları'na katılmasından "onur duyacaklarını" söylediklerini iddia etti.

TRUMP'IN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı, şu şekilde:

"İran ile müzakereler iyi ilerliyor! Bu ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, aksi halde yeniden cepheye dönüş ve çatışmalar başlayacak; hem de eskisinden daha büyük ve daha güçlü şekilde. Bunu ise kimse istemiyor! Cumartesi günü Suudi Arabistan’dan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar’dan Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Başbakan Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve Bakan Ali el-Tevadi, Pakistan’dan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’dan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife ile yaptığım görüşmeler sırasında şunu ifade ettim:

'ABD’nin bu son derece karmaşık yapbozu bir araya getirmek için harcadığı tüm çabanın ardından, en azından bu ülkelerin tamamının eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları’na katılması zorunlu olmalıdır. Bahsi geçen ülkeler şunlardır: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (zaten üye!), Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn (zaten üye!). Bir ya da iki ülkenin buna katılmamak için bir gerekçesi olabilir ve bu kabul edilecektir; ancak çoğu ülke, İran ile yapılacak bu uzlaşmayı aksi halde olacağından çok daha tarihi bir olay haline getirmek için hazır, istekli ve muktedir olmalıdır.

İbrahim Anlaşmaları, dahil olan ülkeler için, BAE, Bahreyn, Fas, Sudan ve Kazakistan, mali, ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir patlama (BOOM) yarattığını kanıtlamıştır. Üstelik bu çatışma ve savaş döneminde bile mevcut üyeler ayrılmayı, hatta kısa bir ara vermeyi dahi hiçbir zaman gündeme getirmedi.

Bunun nedeni, İbrahim Anlaşmaları’nın onlar için son derece faydalı olmasıdır. Dahası, herkes için daha da iyi olacak ve Ortadoğu’ya 5 bin yıl içinde ilk kez gerçek güç, kuvvet ve barış getirecektir. Bu, dünyanın herhangi bir yerinde bugüne kadar imzalanmış hiçbir belgeye benzemeyecek ölçüde saygı görecek bir doküman olacaktır. Önemi ve itibarı eşsiz olacaktır!

Bu süreç Suudi Arabistan ve Katar’ın derhal imza atmasıyla başlamalı, diğer herkes de onları takip etmelidir. Eğer bunu yapmazlarsa, bu kötü niyet göstergesi olacağından, söz konusu anlaşmanın bir parçası olmamalılardır. Yukarıda adı geçen çok sayıdaki büyük liderle yaptığım görüşmelerde, belgemiz imzalanır imzalanmaz İran İslam Cumhuriyeti’nin de İbrahim Anlaşmaları’nın parçası olmasından onur duyacaklarını ifade ettiler. Vay canına, işte bu gerçekten çok özel bir şey olurdu!

Bu, büyük ama sürekli çatışma içinde bulunan bu ülkelerin şimdiye kadar imzalayacağı en önemli anlaşma olacaktır. Geçmişte ya da gelecekte hiçbir şey bunu aşamayacaktır. Bu nedenle, tüm ülkelerin İbrahim Anlaşmaları’nı derhal imzalamasını zorunlu olarak talep ediyorum. İran da ABD Başkanı olarak benimle yapacağı anlaşmayı imzalarsa, onları da bu benzersiz küresel koalisyonun parçası olarak görmek bir onur olacaktır.

Orta Doğu, dünyanın belki de hiçbir bölgesiyle kıyaslanamayacak ölçüde birleşik, güçlü ve ekonomik olarak kuvvetli hale gelecektir! Bu paylaşımın bir kopyasıyla temsilcilerimden, bu ülkelerin hâlihazırda tarihi nitelik taşıyan İbrahim Anlaşmaları’na katılım sürecini başlatmalarını ve başarıyla tamamlamalarını istiyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan gibi bazı Arap ülkeleri arasında ABD arabuluculuğuyla 2020’de imzalanan İbrahim Anlaşmaları ile diplomatik ilişkilerin normalleşmesi düzenleniyor.

