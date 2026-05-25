        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra! | Son dakika haberleri

        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!

        Yoğun yağışların ardından birçok barajda kapaklar açılırken, bir kentten daha haber geldi. Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nda 18 yıl sonra dolusavaktan su aktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Sivas'ta son dönemde etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte, kent merkezinin içme suyunu sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Pusat-Özen Barajı tamamen doldu. Maksimum su seviyesine ulaşan barajda, 2008 yılından bu yana ilk kez dolusavaktan su tahliyesi başladı.

        DHA'nın haberine göre Hafik ilçesine bağlı Pusat ve Özen köyleri arasında tarımsal sulama ve kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Pusat-Özen Barajı, 2008 yılında ilk kez tam doluluğa ulaştı.

        O dönem baraj havzasında kaldığı için su altında kalan eski Pusat köyü, yakınlardaki bir yamaca taşındı. Son iki yıldır yaşanan kuraklık, tarımsal sulama ve 2022'de 4 Eylül Barajı'na çekilen acil isale hattının yoğun kullanımı nedeniyle barajdaki su seviyesi yüzde 20'lere kadar geriledi.

        Suların çekilmesiyle 2024 yılında eski Pusat köyü kalıntıları ile tarihi cami minaresi yeniden içinde yürünebilir hale geldi. Ancak 18 yıl sonra barajın tekrar tam doluluğa ulaşmasıyla birlikte eski köy yerleşimi yeniden su altında kaldı. Barajın simgesi haline gelen minarenin sadece külahının bir kısmı ile aleminin su üzerinde kaldığı görüldü.

        KÖYLÜLER SEVİNÇLE KARŞILADI

        Barajın kuruma noktasına gelmesinin ardından umutsuzluğa kapılan bölge çiftçileri ve köylüler, dolusavaktan suyun aktığı anları ilgiyle izledi. Yıllardır su seviyesini eski cami minaresinin şerefe ve külah kısımlarına bakarak takip ettiklerini belirten yöre halkı, barajın tamamen dolmasının bölgedeki tarımsal sulama ve Sivas'ın içme suyu ihtiyacının karşılanması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

        Özen köyünde yaşayan Muharrem Kale "Geçen sene kuraklık vardı, sular tamamen bitmişti. Buranın suyu içme suyu olarak Sivas'a gidiyor. Şu anda yağışlardan memnunuz. Barajımız tekrar doldu" dedi.

        Pusat köyünden Bahattin Güneş ise "Bu sene baraj yüzde 100 seviyeye ulaştı. Bu şekilde çok güzel oldu. Eski köyümüzün camisinin minaresi de tamamen kayboldu. Geçen sene su çok çekilmişti. Gördüğünüz gibi dolusavaktan çok güzel bir akış var" diye konuştu.

        Barajın tam doluluğu ulaşmasıyla birlikte 2024 yılından itibaren durdurulan tarımsal sulamanın da yeniden yapılmasının önü açıldı.

