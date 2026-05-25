Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Sandal’ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen'in iki kritik dosyasında flaş gelişme | Son dakika haberleri

        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... İki kritik dosyada flaş gelişme! Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!

        'Kırmızı bültenle' aranan ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen'in adı, 3 yıl önce İzmir Çeşme'de bir kişinin öldüğü kanlı saldırıyla gündeme gelmişti. Şen, daha sonra İstanbul'da önemli bir iş insanının darp edilmesi ve Taşkın ailesine yönelik örgütlü yağma iddialarının yer aldığı dosyada da sanık oldu. Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Şen hakkında bu iki kritik dosyada, peş peşe tahliye ve ev hapsi kararları verildi. Çeşme'deki cinayet dosyasına ait yeni görüntüler ise ortaya çıktı

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa Sandal'ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!

        'Kırmızı bültenle' aranan ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen, 7 ay önce düzenlenen operasyonla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

        PEŞ PEŞE TAHLİYE VE EV HAPSİ KARARI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre cezaevine gönderilen Şen ile ilgili iki önemli soruşturma dosyası bulunuyordu. Aylardır cezaevinde bulunan Şen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hem İzmir’deki cinayet dosyasında hem de İstanbul’daki örgüt ve yağma soruşturmasında mahkemeler peş peşe tahliye ve ev hapsi kararları verdi.

        Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen.
        Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen.

        3 YIL ÖNCE ÇEŞME’DEKİ CİNAYET DOSYASI

        Hüsnü Kerem Şen’in adının karıştığı ilk dosya, 19 Ağustos 2023’te İzmir Çeşme’de yaşanan kanlı saldırı oldu. İddiaya göre eğlence mekanına alınmayan grup ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

        CİNAYET SONRASI YURT DIŞINA ÇIKTI

        Kısa sürede büyüyen olay silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hüsnü Kerem Şen’in yurtdışına kaçtığı belirlenmiş, daha sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

        OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Çeşme’de işlenen cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşüyor. Görüntülerde Hüsnü Kerem Şen’in elinde silah olduğu görülüyor.

        İş insanı Abdullah Taşkın.
        İş insanı Abdullah Taşkın.

        MAHKEME KARŞISINA ÇIKTI

        Türkiye’ye getirildikten sonra İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Hüsnü Kerem Şen hakkında; “kasten öldürme”, “basit yaralama”, “ruhsatsız silah taşıma” ve “mala zarar verme” suçlarından yargılama yapıldı.

        CİNAYET DOSYASINDA EV HAPSİ VERİLDİ

        Mahkemenin ara kararında, Şen’in uzun süredir tutuklu bulunduğu, suç vasfının değişme ihtimali olduğu ve tutuklamanın son tedbir olması gerektiği belirtildi. Mahkeme, kaçma şüphesinin adli kontrol hükümleriyle giderilebileceğini değerlendirerek tahliyesine karar verdi. Kararda Hüsnü Kerem Şen hakkında ‘Yurt dışına çıkış yasağı ve Elektronik kelepçeyle ev hapsi’ uygulanmasına hükmedildi.

        İSTANBUL’DAKİ DOSYADA TAŞKIN AİLESİ YER ALDI

        Hüsnü Kerem Şen’in yargılandığı ikinci dosya ise kamuoyunda Abdullah Taşkın ve ailesine yönelik tehdit, yağma ve alıkoyma iddialarıyla gündeme gelen soruşturma oldu. Soruşturma dosyasında Hüsnü Kerem Şen’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Taşkın’ın milyonlarca liralık para nedeniyle baskı altına aldığı iddia edildi.

        Hüsnü Kerem Şen (Solda siyah tişörtlü).
        Hüsnü Kerem Şen (Solda siyah tişörtlü).

        İŞ İNSANI DARP EDİLDİ

        Dosyada, mağdurların tehdit edildiği, zorla alıkonulduğu ve darp edildiğine yönelik iddialar yer aldı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde iş insanı Abdullah Taşkın’ın rezidansta darp edildiği anların kamera görüntüsünün de dosyaya girdiği öğrenildi. Savcılık, olayla ilgili olarak Hüsnü Kerem Şen hakkında “nitelikli yağma”, “suç örgütüne üye olma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla dava açtı.

        BU DAVADA DA EV HAPSİ ALDI

        Yurt dışından getirildikten sonra tutuklanan Şen hakim karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bu davada tutuklu bulunan Şen’in avukatları tahliye talebinde bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi ise tutuklulukta geçen süreyi ve ölçülülük ilkesini dikkate alarak Şen’in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Hüsnü Kerem Şen hakkında, ‘Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Giresun'daki 5 kişinin öldüğü trafik kazası anı kameralara yansıdı

        Giresun'da TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        #Hüsnü Kerem Şen
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?