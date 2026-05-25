'Kırmızı bültenle' aranan ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen, 7 ay önce düzenlenen operasyonla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

PEŞ PEŞE TAHLİYE VE EV HAPSİ KARARI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre cezaevine gönderilen Şen ile ilgili iki önemli soruşturma dosyası bulunuyordu. Aylardır cezaevinde bulunan Şen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hem İzmir’deki cinayet dosyasında hem de İstanbul’daki örgüt ve yağma soruşturmasında mahkemeler peş peşe tahliye ve ev hapsi kararları verdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen.

3 YIL ÖNCE ÇEŞME’DEKİ CİNAYET DOSYASI

Hüsnü Kerem Şen’in adının karıştığı ilk dosya, 19 Ağustos 2023’te İzmir Çeşme’de yaşanan kanlı saldırı oldu. İddiaya göre eğlence mekanına alınmayan grup ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

CİNAYET SONRASI YURT DIŞINA ÇIKTI

Kısa sürede büyüyen olay silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hüsnü Kerem Şen’in yurtdışına kaçtığı belirlenmiş, daha sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çeşme’de işlenen cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşüyor. Görüntülerde Hüsnü Kerem Şen’in elinde silah olduğu görülüyor.

İş insanı Abdullah Taşkın.

MAHKEME KARŞISINA ÇIKTI

Türkiye’ye getirildikten sonra İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Hüsnü Kerem Şen hakkında; “kasten öldürme”, “basit yaralama”, “ruhsatsız silah taşıma” ve “mala zarar verme” suçlarından yargılama yapıldı.

CİNAYET DOSYASINDA EV HAPSİ VERİLDİ

Mahkemenin ara kararında, Şen’in uzun süredir tutuklu bulunduğu, suç vasfının değişme ihtimali olduğu ve tutuklamanın son tedbir olması gerektiği belirtildi. Mahkeme, kaçma şüphesinin adli kontrol hükümleriyle giderilebileceğini değerlendirerek tahliyesine karar verdi. Kararda Hüsnü Kerem Şen hakkında ‘Yurt dışına çıkış yasağı ve Elektronik kelepçeyle ev hapsi’ uygulanmasına hükmedildi.

İSTANBUL’DAKİ DOSYADA TAŞKIN AİLESİ YER ALDI

Hüsnü Kerem Şen’in yargılandığı ikinci dosya ise kamuoyunda Abdullah Taşkın ve ailesine yönelik tehdit, yağma ve alıkoyma iddialarıyla gündeme gelen soruşturma oldu. Soruşturma dosyasında Hüsnü Kerem Şen’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Taşkın’ın milyonlarca liralık para nedeniyle baskı altına aldığı iddia edildi.

Hüsnü Kerem Şen (Solda siyah tişörtlü).

İŞ İNSANI DARP EDİLDİ

Dosyada, mağdurların tehdit edildiği, zorla alıkonulduğu ve darp edildiğine yönelik iddialar yer aldı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde iş insanı Abdullah Taşkın’ın rezidansta darp edildiği anların kamera görüntüsünün de dosyaya girdiği öğrenildi. Savcılık, olayla ilgili olarak Hüsnü Kerem Şen hakkında “nitelikli yağma”, “suç örgütüne üye olma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla dava açtı.

BU DAVADA DA EV HAPSİ ALDI

Yurt dışından getirildikten sonra tutuklanan Şen hakim karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bu davada tutuklu bulunan Şen’in avukatları tahliye talebinde bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi ise tutuklulukta geçen süreyi ve ölçülülük ilkesini dikkate alarak Şen’in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Hüsnü Kerem Şen hakkında, ‘Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.