        Ferhat Göçer'den Ömür Gedik açıklaması: İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum - Magazin haberleri

        Ferhat Göçer'den Ömür Gedik açıklaması

        Ferhat Göçer, Ömür Gedik ile ayrıldıklarına yönelik iddiaların beş yıl öncesine ait olduğunu belirterek konuya açıklık getirdi. İlişkilerinin devam ettiğini söyleyen Göçer, Gedik'in hayvan sevgisine esprili bir sitemde bulunarak, "Milyon dolarlık Boğaz'a nazır villayı hayvan barınağına döndürdük. Bazen ben de ikinci sınıf insan muamelesi görüyorum" dedi

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 12:42 Güncelleme:
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Galataport İstanbul'da görüntülenen şarkıcı Ferhat Göçer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göçer, geçtiğimiz günlerde uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ömür Gedik'in kendisiyle ilgili eskiye dair yaptığı "Beş sene önce Ferhat ile tartışmıştık ve kedilerimi alıp kendi evime geçtim" şeklindeki açıklamaları hakkında konuştu.

        "AYRILIK BEŞ YIL ÖNCEYDİ"

        Gedik ile ayrıldıklarına yönelik iddiaların beş yıl öncesine ait olduğunu belirten ve birlikteliklerinin devam ettiğini söyleyen Göçer, olayın yeniymiş gibi algılandığını ifade ederek konuya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı, şunları söyledi: Bu olay yanlış anlaşılmış... Beş yıl önce oldu, insanlar yeni sanmış. Ömür, hayvan hakları ile organize olarak uzun yıllardır mücadele eden bir birey. Ben de bir hayvanseverim ama onun kadar kimse olamaz. Bazen bu durum evde tartışmalar yaratıyor. Evimiz bir hayvan barınağına dönüşmüş durumda.

        "MİLYON DOLARLIK VİLLAYI HAYVAN BARINAĞINA DÖNDÜRDÜK"

        Ömür Gedik ile ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, evde ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü belirten Göçer, "Ben bunu hoşgörü ile karşılıyorum. Onun hayvan hakları ile ilgili verdiği mücadeleyi destekliyorum. Ama bazen bu mücadelede bana da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Geçenlerde sokakta bir keçi bulmuşlar tutturdu 'Keçiyi eve alacağım' diye. Yanlış anlaşılmasın ama bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz'a nazır villayı hayvan barınağına döndürdük" diyerek güldü.

        Ferhat Göçer, Oğuzhan Uğur'un öncülüğünde düzenlenen ve her konseri farklı bir sanatçıya adanan 'Saygı1' konser serisi hakkında da konuştu. Göçer, "Eser sahipleri tarafından yeni jenerasyonun farklı yorum katılarak yapılmasına izin verilmesi takdire şayan. Ben zaten bu gecelerin ustalar yaşarken yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yaşarken bu ustalar, bu desteklerin onları da motive ettiğini ve o ustaların da davet ettiği gençlerin de bu vesileyle motivasyon kazanması harika" dedi.

        "HOŞ OLMAYAN LİNÇLERLE KARŞI KARŞIYA KALDI"

        Göçer, Mustafa Sandal'a yapılan "Saygı1" gecesinde Mela Bedel ile yaşanan isim telaffuzunun yanlış yapılması olayıyla ilgili ise "Bu konuda Mela'ya çok büyük haksızlık yapıldı. Hak etmediği anlamsız bir linç ile karşı karşıya kaldı. Yeni genç arkadaşlar bu tarz kriz durumlarında bu durumları nasıl yönetmeleri gerektiğini çok bilemiyorlar. Mustafa, Mela'ya gereken korumayı yaptı ancak biraz geç kaldı. Kız, hoş olmayan bir linçle karşı karşıya kaldı. Anında müdahale ederek hiç buna müsaade etmeden korunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "GENÇLERDEN ÖDÜL ALMAK GURUR VERİCİ"

        Ferhat Göçer, geçtiğimiz haftalarda mezun olduğu İstanbul Üniversitesi'nden aldığı ödül hakkında da konuştu. Göçer, "Hem mezun olduğum üniversiteden ödül almak hem de gençlerden ödül almak gurur verici. Özellikle okuduğum üniversiteden ödül almak çok başka gurur..." diye konuştu.

