Deniz sesiyle uyanmak isteyenler buraya! Ege Bölgesi'nde doğanın kalbinde kamp yapabileceğiniz bütçe dostu rotalar!
Ege'nin kalabalık tatil beldelerinden sıkılanlar için doğanın kalbinde muhteşem bir tatil yapmak mümkün. Yeşilin ve mavinin en saf halini sunan, ticari kaygılardan uzak tamamen doğal kamp alanlarını maceraperestler için bir araya getirdik. Çadırınızı ve sırt çantanızı hazırladıysanız rotanızı oluşturacak Ege'nin saklı cennetleri haberimizin devamında!
Havaların ısınmasıyla birlikte doğaya kaçış planları yapanlar için Ege Bölgesi, keşfedilmeyi bekleyen sayısız doğal kamp alanına ev sahipliği yapıyor. Özellikle bakir kalmış koylar, serin ormanlar ve sessizlik arayan gezginlerin ilk tercihi olan ücretsiz noktalar bu yaz da favori olacak. Bütçenizi yormadan yıldızların altında uyuyabileceğiniz en güzel Ege kamp rotalarını sizin için derledik. İşte detaylar...
1. KELEBEKLER VADİSİ (FETHİYE)
Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi, bölgenin en ikonik noktalarından biri. Sadece tekneyle ulaşım sağlanan bu eşsiz vadi, lüks tesislerden uzak, dik yamaçlar arasında izole ve macera odaklı bir kamp deneyimi sunuyor.
2. KABAK KOYU (FETHİYE)
Likya Yolu üzerinde yer alan Kabak Koyu, kızılçam ormanları ile çevrili saklı bir cennet. Sessizliğin ve doğanın içinde kaybolmak, stresten arınmak isteyenlerin ilk adreslerinden biri olmaya devam ediyor.
3. MADEN KOYU (FETHİYE - ANTALYA SINIRI)
Likya Yolu yürüyüşçülerinin vazgeçilmez durakları arasında bulunan koy, sessizlik arayan profesyonel kampçılara hitap ediyor. Tesisleşmeden uzak, doğayla baş başa kalabileceğiniz bir rota.
4. AKYAKA (GÖKOVA)
Azmak Nehri ile denizin birleştiği o büyüleyici noktada, okaliptüs ağaçlarının gölgesinde serin bir kamp imkanı vadediyor. Nehrin buz gibi suları yaz sıcaklarında adeta bir kurtarıcı niteliğinde.
5. DATÇA PALAMUTBÜKÜ
Taşlık ama cam gibi berrak sulara sahip olan Palamutbükü, doğalliğini korurken profesyonel işletmelerin de yer aldığı daha sakin bir rota arayanlara hitap ediyor. Huzurlu bir mola için birebir.
6. AKBÜK KOYU (MİLAS) VE DİLEK YARIMADASI (AYDIN)
Tamamen tesislerden uzak, doğanın kalbinde bir deneyim isterseniz Milas tarafındaki Akbük Koyu ile Aydın'daki Dilek Yarımadası'nın kontrollü alanları tam size göre. Gürültüden uzak, sessiz sakin bir konaklama fırsatı sunuyorlar.
7. DİKİLİ VE ÇANDARLI (İZMİR)
Kuzey Ege'nin serin sularını seven kampçılar için buralar adeta bir vaha. Zeytin ağaçlarının altına çadırınızı kurup geniş alanlarda özgürce vakit geçirebilir, Ege rüzgarının tadını çıkarabilirsiniz.
8. İNGİLİZ BURNU (FOÇA)
Eski Foça'nın tarihi dokusuna oldukça yakın, denize sıfır konumuyla dikkat çeken bu bölge, özellikle muazzam gün batımı manzarasıyla kampçıların hafızalarına kazınıyor.
9. SIĞACIK (SEFERİHİSAR)
Türkiye'nin ilk "sakin şehir" unvanlı yerleşkesinde, Teos Antik Kenti'ne yakın konumuyla kampçılara kucak açıyor. Burası, kalabalıktan uzaklaşıp dinginlik ve huzur arayanlar için ideal bir seçenek.
10. DELİKLİ KOY (ALAÇATI\ÇEŞME)
Çeşme'nin kalabalığından uzakta yer alan koy, doğal beyaz kayalıklarıyla görenleri büyülüyor. Tesis bulunmadığı için bölgeye gidecek kampçıların su ve yiyecek gibi tüm ihtiyaçlarını yanlarında götürmeleri gerekiyor.
11. BAFA GÖLÜ (AYDIN)
Beşparmak Dağları'nın gölgesinde; zeytin ağaçları ve Athena Tapınağı gibi antik kalıntılar arasında masalsı bir ortam sağlıyor. Mitolojik hikayelerin merkezinde farklı bir atmosfer solumak isteyenler için harika bir durak.
12. SPİL DAĞI (MANİSA)
Şehre çok yakın olmasına rağmen bambaşka bir dünya sunan Spil Dağı, çadır ve karavan altyapısına sahip. Üstelik burada vahşi yılkı atlarını gözlemleme fırsatı, sıradan bir tatili unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.
13. HASANBOĞULDU VE SÜTÜVEN ŞELALESİ (KAZ DAĞLARI)
Deniz kenarından biraz uzaklaşıp yükseklerin serinliğini arayanlar için muhteşem bir seçenek. Buz gibi akan derelerin kenarında, çınar ağaçlarının altında yaz sıcağından kaçmak için birebir.
14. MEHMETALAN KÖYÜ (KAZ DAĞLARI)
Kaz Dağları Milli Parkı'na giriş kapısı konumunda yer alan bu bölge, çadırınızı kurduktan sonra doğa yürüyüşü (hiking) rotalarını keşfetmek için harika fırsatlar sunuyor.