Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
Usta oyuncu Suna Selen, 1974'te yollarını ayırdığı eski eşi Münir Özkul ile boşanma sürecini anlattı. Selen ayrıca kızları Güner Özkul ile ilgili şaşırtan bir detayı da aktardı
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Münir Özkul, yıllar sonra eski eşi Suna Selen'in açıklamalarıyla gündeme geldi.
6 yılı evli olmak üzere toplam 14 yıl birlikte yaşayan ikilinin ilişkisine dair bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. Suna Selen, boşanmalarının perde arkasını anlattı.
"BENİM TAZE KANA İHTİYACIM VAR"
Şaşırtan itiraflarda bulunan Suna Selen, "Münir bana, 'Benim taze kana ihtiyacım var. Sen çok ciddisin' dedi. Biz aslında sadece arkadaştık. Hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili olmadık. Bir bakıma karı koca da değildik" dedi.
Çarpıcı açıklamalarına devam eden usta oyuncu, "Mesela bizim bir çocuğumuz oldu. İlk eşi Şadan Hanım çocuğumuza kendi adının verilmesini istedi. Ben de 'Koyalım' dedim. Bu yüzden kızımın adı Güner Şadan Özkul oldu" diye konuştu.
"ESKİ EŞİNİN ADINI ÇOCUĞUMUZA KOYDUK"
Selen, "Sonra, Şadan Hanım başka bir talepte daha bulundu. Münir bir gün bana, 'Şadan, benden boşandın, ondan da boşan diyor' dedi. 'Tamam, boşanalım' dedim". Bakın, bu pinpon topu gibi bir şeydir. Raketlerinize top gelirse ileri atarsınız" ifadelerini kullandı.
Suna Selen'in itirafları sosyal medyada gündem oldu.
4 EVLİLİKTEN 3 ÇOCUK
Münir Özkul, 4 kez evlendi. Şadan Özkul, Suna Selen, Yaşar Özkul ve Umman Özkul ile evlilikler yaşadı. Oyuncunun ilk evliliğinden Ferdi ve Hayriye adında iki tane daha çocuğu dünyaya geldi. Türk sinemasının efsane isimlerinden olan sanatçı, 2018'de vefat etmişti.