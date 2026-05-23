Haftanın Kitapları

DANTE'NİN KEMİKLERİ

(Guy Raffa)



VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Guy Raffa'nın kaleme aldığı "Dante'nin Kemikleri" adlı kitabı okurlarla buluşturuyor. Bu çalışma, Lorenzo de' Medici, Michelangelo ve Papa X. Leo gibi tarihe damga vurmuş isimlerin yanı sıra, adı kayıtlara dahi geçmemiş pek çok kişinin rol aldığı çarpıcı bir hikâye sunuyor. İlahi Komedya ile edebiyat tarihinde özel bir yere sahip olan Dante'nin ölümünden sonraki serüveni ise en az eseri kadar sıra dışı. 1321 yılında Ravenna'da toprağa verilen Dante Alighieri'nin bedeni, aslında yedi yüzyıla yayılan uzun ve karmaşık bir hikâyenin başlangıcındaydı. Sanat ve mimarlıktan adli bilime, mezar soygunlarından siyasal manipülasyonlara uzanan bu anlatı, katmanlı yapısıyla okuru etkileyici bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Dante'nin Kemikleri, yalnızca bir şairin kalıntılarının izini süren bir dedektiflik hikâyesi değil; aynı zamanda bir ulusun, kendisini bir avuç kemik etrafında nasıl inşa ettiğinin etkileyici bir tarih anlatısı.