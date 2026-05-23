Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
YOGA
(Emmanuel Carrère)
Emmanuel Carrère, Yoga’da hem bir pratiğin hem de bir insanın kırılganlığının, arayışının ve yeniden ayağa kalkma çabasının izini sürüyor. Meditasyon inzivasında başlayan bu yolculuk, beklenmedik bir şekilde derin bir iç hesaplaşmaya dönüşüyor. Ruhsal dinginlik arayışı ile zihinsel çöküşün eşiği arasında gidip gelen Carrère, okuru kendi iç dünyasının en çıplak ve savunmasız haliyle baş başa bırakıyor. Yoga, yoga hakkında bir rehber değil; daha çok insan olmanın ağırlığına, zihnin karmaşasına ve iyileşmenin kırılgan doğasına dair dürüst bir anlatı. Carrère, kendi deneyimlerini saklamadan, süslemeden ve bazen de rahatsız edici bir açıklıkla aktarırken, okura şu soruyu fısıldıyor: Kendinle yüzleşmeye ne kadar hazırsın? Carrère, Can Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan romanı Yoga’da okurları hem kendileri hem de çağın huzursuzluğuyla yüzleşmeye davet ediyor.
DANTE'NİN KEMİKLERİ
(Guy Raffa)
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Guy Raffa'nın kaleme aldığı "Dante'nin Kemikleri" adlı kitabı okurlarla buluşturuyor. Bu çalışma, Lorenzo de' Medici, Michelangelo ve Papa X. Leo gibi tarihe damga vurmuş isimlerin yanı sıra, adı kayıtlara dahi geçmemiş pek çok kişinin rol aldığı çarpıcı bir hikâye sunuyor. İlahi Komedya ile edebiyat tarihinde özel bir yere sahip olan Dante'nin ölümünden sonraki serüveni ise en az eseri kadar sıra dışı. 1321 yılında Ravenna'da toprağa verilen Dante Alighieri'nin bedeni, aslında yedi yüzyıla yayılan uzun ve karmaşık bir hikâyenin başlangıcındaydı. Sanat ve mimarlıktan adli bilime, mezar soygunlarından siyasal manipülasyonlara uzanan bu anlatı, katmanlı yapısıyla okuru etkileyici bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Dante'nin Kemikleri, yalnızca bir şairin kalıntılarının izini süren bir dedektiflik hikâyesi değil; aynı zamanda bir ulusun, kendisini bir avuç kemik etrafında nasıl inşa ettiğinin etkileyici bir tarih anlatısı.
JUNG'UN DÜNYASI
(Ann Yeoman-Kevin Luperchio)
"Genç kadın tüm gerçekçiliğiyle her zamanki gibi karşımda duruyordu. Sırtım pencereye dönük şekilde karşısında oturmuş, akıcı konuşmasını dinliyordum. Önceki gece etkileyici bir rüya görmüştü; rüyasında biri ona altından bir bokböceği ―pahalı bir mücevher― vermişti. O bana rüyasını anlatırken arkamda bir şeyin hafifçe pencereye vurduğunu duydum. Arkamı döndüm ve dışarıdan içeriye, karanlık odaya girmek için cama çarpan oldukça büyük, uçan böceği gördüm. Bu bana çok tuhaf geldi. Derhal pencereyi açtım ve içeriye doğru uçan böceği havada yakaladım. Altın yeşili renkte, altın bir takıyı andıran bir bok veya gülböceğiydi bu. Böceği 'İşte böceğiniz' diyerek hastama uzattım. Bu deneyim, hastanın keskin rasyonalizminde istenen o deliği açtı ve entelektüel direncinin buzunu kırdı. Tedavi artık tatmin edici sonuçlarla devam edebilecekti." Jung'un psikoloji literatürüne armağan ettiği eşzamanlılık kavramına ilham veren bu çarpıcı örnek, onun insan ruhunu anlamlandırmadaki sıra dışı gözlem gücünü, derin sezgisini ve farklı disiplinler arasında bağ kurabilen parlak zihnini açıkça ortaya koyuyor. Doğan Novus'tan çıkan ve Jung'un eserlerinden özenle seçilmiş bu kitapta onun bir ruh arkeoloğu gibi insan psikolojisinin derinliklerine nasıl ulaştığını ve ruhunun simyasının anahtarını nasıl ele geçirdiğini okuyacaksınız...
EJDERHA ÇIĞLIĞI
(Eylem Ata)
"Bir hafta önce beni bir böcek soktu. Hâlâ göz kırpamıyorum ama güzel kokuları ve canlı renkleri algılamaya başladım. Kokuyu da renkleri de derinden, ta içerden hissediyorum. Güzel kokulardaki ve renklerdeki derinliği yakalayabiliyorum. Harika şeylerin derinliğinin insanı içine çekme gücünü, elektriğe benzeyen o çekimi duyuyorum. Bunları anneme anlatmadım. Ona sadece bir daha göz doktoruna gitmeyeceğimi söyledim. … Bu aralar işleri başından aşkın olduğu için üstelemedi. Kuzenim üniversite sınavını kazanmış, evden kaçıp bize geldi. Annem onun hazırlıklarıyla meşgul. Benim yeni halimin farkına varacak durumda değil..." Eylem Ata YKY’den çıkan üçüncü öykü kitabı Ejderha Çığlığı’nda kaderin akışındaki sapmalara bakıyor. Bu akışta savrulanları, birbirini tutmaya çalışanları, onların seslerini, canlanışlarını anlatıyor. Üzerlerine yığılan çaresizliğin altında duydukları kötücül seslere teslim olmayanları, direnenleri, hatırlayanları sayıyor.
KORKMA BEN VARIM
(Murat Menteş)
"Aşktan kaçış varsa bile kurtuluş yoktur." Murat Menteş'ten komik, hızlı, şoke edici bir roman. Everest Yayınları'ndan çıkan Korkma Ben Varım, en ufak hareketin devasa bir olaylar zincirini tetiklediği Rube Goldberg Makinesi gibi işliyor! Gönül İşleri Bakanlığı'nda müşavir dövüş ustası Fu, başkalarının intikamını alarak hayatını kazanan Gürbey, tarihçi dilber Şebnem Şibumi, Padişah Yorganları satıcısı Enver Paşa, dul gangster Hayati Tehlike: Mr. Spock, Abdülcabbar, Uçan Kız, Ruhiye Teyze, papağan Hudini, cin Jajha, Atom Bombacıyan, Abidin Dandini, Leyla Kalahari ve diğerleri... Stilize anlatımı ve müthiş kurgusuyla Korkma Ben Varım, 21. yüzyıl Türk romanının parlak bir örneklerinden...
TALİM VE TERBİYE
(Halide Edip Adıvar)
Halide Edib Adıvar’ın, İstanbul Kız Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik yaptığı yıllarda Amerikalı pedagog H. Harrell Horne’un İlm-i Talimin Psikolojik Esasları kitabından yararlanarak hazırladığı Talim ve Terbiye, Can Yayınları'ndan çıktı. Halide Edib, öğrenciler için çok yönlü bir eğitim anlayışının geliştirilmesi gerektiğinden söz etmiş, bu konuda öğretmenlere düşen vazifeleri izah etmiştir. Milli kimliğin inşasında eğitimin rolünü, öğretmenin sorumluluğunu ve çocuğun birey olarak gelişimini merkeze alan kitap, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında daha da anlam kazanacak zihinsel dönüşümün haberci metinlerinden biridir. Öğretmenler için kaleme alınan, zaman içerisinde herkes için bir başvuru kaynağı olarak ön plana çıkan bu kitap, eğitimin yalnızca sınıflarda değil, hayatın içinde deneyimlerle birlikte şekillendiğini hatırlatan güçlü ve ufuk açıcı bir metin olarak görülebilir.
BİZ O KİRPİKLERİ BOŞA DÖKMEDİK!
(Sezin Mızraklı Avalin)
Sezin Mızraklı Avalin imzalı Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik!, hayatın en zor dönemlerinde bile yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu gösteren samimi ve ilham verici bir anlatı sunuyor. Destek Yayınları'ndan çıkan kitapta yazar, meme kanseri teşhisiyle başlayan zorlu süreci; aile kayıpları, yoğun iş hayatı ve günlük yaşamın yükleriyle birlikte tüm açıklığıyla paylaşıyor. Ancak bu kitap yalnızca bir hastalık öyküsü değil; mükemmeliyetçilik, kontrol etme arzusu, kayıp, yas, sevgi ve hayata yeniden tutunma üzerine güçlü bir iç hesaplaşma niteliği taşıyor. Yer yer hüzünlü, yer yer mizahi ve her satırında son derece dürüst olan Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik!, benzer zorluklardan geçenlere yalnız olmadıklarını hatırlatırken, her okura hayatın gerçekten neyin önemli olduğunu yeniden düşündürüyor.
MORİSAKİ KİTAPEVİ GÜNLERİ
(Satoshi Yagisawa)
50'den fazla dile çevrilen dünya çapında çok satan Morisaki Kitapevi Günleri Athica Yayınları'ndan çıktı. Kitap okurları her şeyini yitirdiği an, hayatın ona fısıldadığı güzellikleri duyabilmiş genç bir kadının hikâyesiyle buluşturuyor... Yirmi beş yaşındaki Takako’nun hayatı, evlenmeyi beklediği adamın ihanetiyle bir gecede altüst olur. İşini, arkadaşlarını ve hayallerini kaybeden genç kadın, kendini derin bir boşluğun içinde bulur. Tam dibe vurduğunu düşündüğünde, yıllardır görüşmediği egzantrik dayısı Satoru’dan beklenmedik bir teklif gelir: Tokyo’nun ünlü kitap mahallesi Jinbocho’daki eski sahaf dükkânında yaşamak. Başta rutubet kokan bu dükkândan ve dayısının tuhaf yaşam tarzından hiç hazzetmese de Takako zamanla kitapların büyülü dünyasında kaybolmaya başlar. Tozlu raflar arasında sadece yeni hikâyeler değil; dostluğu, umudu ve hayata yeniden başlama cesaretini de keşfedecektir.
SEÇME METİNLER: EDEBİ PORTRELER VE YAZILAR
(Behçet Darğın)
Seçme Metinler: Edebi Portreler ve Yazılar, Hermann Hesse’den Dag Solstad’a, Orhan Pamuk’tan Elif Şafak’a, T. S. Eliot’tan Isaac Asimov’a pek çok yazın insanını, modern dünya edebiyatını farklı yönleriyle ele alan metinler koleksiyonu... Kitap eleştirmeni ve öğretmen olan Darğın, uzun yılların birikiminden oluşan bu portreleri ve eleştirileri; yazarlar, eleştirmenler ve tüm edebiyatseverler için... Tamara Yayıncılık'tan çıkan kitap okurlara "...derinlikli bir entelektüel perspektif ve sanatçıların evrensel mirasına dair nitelikli, ufuk açıcı bir yolculuk sunuyor..."
BEN PAULINE'İN ARIYORUM AMA O
(Burak Çapraz)
Dönemin kendine has bütün renkliliğiyle bir doksanlar yazı... İlk gençlik yıllarında Burak, İstanbul’da, Fransız Kültür Merkezi’nde, usul usul içindeki bir şeylere dokunan, bazen de düpedüz onu çarpan Fransız bir kızla tanışır. Paylaşılan o yazın ardından kız, ara ara aklına düşmeye devam eder ya da akla işlenişin farklı görünümleriyle oradan hiç çıkmaz. Bu durum, yıllar sonra, bir felsefe akademisyeni olan Burak’ı, şimdi parlak bir film yıldızı olduğunu öğrendiği Pauline’in izinde, Floransa’dan Prag’a, Berlin’den Madrid’e, başka pek çok Avrupa şehrine ve elbette Paris’e uzanan, her adımı felsefeye, edebiyata, resme, müziğe ve sinemaya açılan benzersiz bir serüvene sürükleyecektir. O zarif karmaşasında belki bir yandan da şunu anlatan bir serüvene: Hayatın, sanatın, aşkın büyümek için tercihlere ihtiyacı vardır...